De toekomst van Youri Baas bij Ajax is onzeker. De verdediger wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam en zat zondag tegen Telstar opnieuw op de bank. In de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant de opvallende situatie van Baas.

De 23-jarige verdediger begon zondag niet in de basis tijdens de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Telstar. Dies Janse kreeg de voorkeur. "Ajax toch wel met een opvallende opstelling, waar achterin Dies Janse speelde in plaats van Youri Baas", begint Maaskant. "Dan ga je je afvragen: wat is daar nou weer aan de hand?"

Volgens Maaskant hoeft de keuze niet direct te betekenen dat Baas, die nog wel inviel, op een zijspoor is beland. "Het wil ook nog wel eens zo zijn dat de trainer daar doorwisselt. Dus die gebruikt verschillende spelers. Dat zou natuurlijk kunnen dat ze dat met hem afgesproken hebben." Toch viel Maaskant iets op aan de houding van de verdediger. "Hij zat er niet heel gezellig bij op de bank."

'Pest in je lijf'

Maaskant kan zich tegelijkertijd voorstellen dat trainer Míchel Sánchez het duel met Telstar gebruikte om Janse aan het werk te zien. "Het was opvallend, maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij misschien wel Dies Janse eens goed wilde zien, ervan uitgaande dat je tegen Telstar wel boven water kan blijven. En dat is natuurlijk ook simpelweg gebleken."

Vlottes wees erop dat de frustratie bij Baas begrijpelijk zou zijn. Daley Blind kreeg eerder al de voorkeur en tegen Telstar stond nu ook Janse boven hem in de pikorde. "Ja, dan heb je de pest in je lijf als topsporter", erkent Maaskant.

De vraag is wat Baas nu moet doen. Een transfer behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden. FC Porto, waar voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli tegenwoordig aan het roer staat, heeft zich voor de verdediger gemeld. Ook Eintracht Frankfurt werd eerder met hem in verband gebracht. Ajax zou bereid zijn mee te werken als het juiste bedrag op tafel komt.

Maaskant waarschuwt voor transfer

Maaskant zou Baas echter adviseren om voorlopig in Amsterdam te blijven. "De vraag is dan natuurlijk: moet je weglopen, ja of nee? Ik denk dat het voor Baas beter zou zijn om voor zijn plek te knokken en zich terug te knokken in het elftal."

Volgens hem kan een vertrek op dit moment zelfs nadelig uitpakken. "Eerst indruk maken bij Ajax, dan kan je altijd nog die transfer maken. Want in de positie waarin hij nu zit, zou hij het stempel van bankzitter kunnen krijgen. Het is dan natuurlijk niet goed voor je carrière om dan die stap te zetten."

Opvallend genoeg wil Sánchez Baas zelf helemaal niet kwijt. De Ajax-trainer noemde hem na de overwinning op Telstar een speler met het 'Ajax-DNA' en benadrukte dat hij hoopt dat de verdediger blijft. Volgens Sánchez had de reserverol tegen Telstar bovendien te maken met het doseren van de belasting na de wedstrijd tegen Sion. Baas kampte eerder met een blessure.

Maaskant denkt dan ook dat de situatie snel weer kan veranderen. "Het zou me ook niet verbazen als hij weer heel snel gaat spelen, hoor."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast kijkt ex-voetbaltrainer Robert Maaskant terug op afgelopen Eredivisie-weekend. Vooral de uitslagen van PSV (6-1 winst bij FC Utrecht) en Feyenoord (2-2 tegen ADO Den Haag in eigen huis) vielen op. Beluister en bekijk de nieuwe aflevering hieronder.