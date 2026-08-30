Ajax-trainer Míchel Sanchez heeft zich zondagavond op opvallende wijze geuit over een aanstaand vertrek van Youri Baas. De verdediger wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een hereniging met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli bij FC Porto. "Nee, nee ik wil dat hij bij ons blijft", stelt Sanchez op de persconferentie.

Ajax boekte een overtuigende 0-4-zege op Telstar. Toch ging het na afloop vooral over een mogelijk vertrek van Baas. De 23-jarige verdediger moet het dit seizoen geregeld doen met een plek op de bank en staat daarom open voor een nieuwe uitdaging. De afgelopen weken werd hij al in verband gebracht met Eintracht Frankfurt en FC Porto, waarbij die laatste club nu serieus lijkt te willen doorpakken.

FC Porto meldt zich voor Baas

Voetbal International wist zondagochtend zelfs al dat FC Porto, waar tegenwoordig Francesco Farioli de hoofdtrainer is, zich heeft gemeld bij Ajax voor Baas. De Amsterdammers zouden volgens het medium zelfs bereid zijn om mee te werken, mits het juiste bedrag op tafel komt.

Daar gaat Ajax-trainer Sánchez niet in mee. "Voor mij is Youri een speler met het Ajax-DNA. Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren, want het zou kunnen dat hij vertrekt", stelt de Spanjaard, die daar zelf niet om staat te trappelen. "Nee, nee, ik wil dat hij bij ons blijft", benadrukt hij.

Wisselplek voor Baas

Toch komen de geruchten niet uit de lucht vallen. Het is moeilijk voor te stellen dat de reserverol van Baas tegen Telstar losstaat van de transferontwikkelingen, ondanks dat Baas nog wel inviel. "De reden dat hij niet begon, is dat we na de wedstrijd tegen Sion weinig tijd hadden om ons op deze wedstrijd voor te bereiden. We hebben besloten dat het voor deze wedstrijd belangrijk is om goed te doseren", legt Sánchez uit.

"Hij is nu wel fit, maar hij was geblesseerd", gaat hij verder. "We moeten hem fit zien te houden, omdat Daley (Blind, red.) ook geblesseerd is." Sánchez hoopte wel op de inzetbaarheid van de routinier tegen PSV, maar kon er niet op vooruitlopen. "De komende week weten we hopelijk meer over zijn toestand."