Vitesse mag de proflicentie ook de komende jaren behouden. Dat is het advies wat de Hoge Raad vrijdag heeft ontvangen van de advocaat-generaal. De Arnhemmers kregen op 3 september weer toegang tot het betaald voetbal. De Hoge Raad zal later uitspraak doen, volgend op deze conclusie van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft vrijdag een advies uitgebracht aan de Hoge Raad over het arrest van het Arnhemse gerechtshof. Met dat arrest kreeg Vitesse haar proflicentie in september officieel terug. Het advies van de advocaat-generaal is dat dit een terechte beslissing is geweest. De Hoge Raad zal nog een officieel besluit nemen, maar die beslissing zal grotendeels gebaseerd zijn op het advies van de advocaat-generaal.

De zaak van Vitesse werd door de KNVB naar de Hoge Raad gebracht, omdat de voetbalbond van mening was dat de Arnhemse club onterecht de licentie terug had gekregen. In de zomer van 2025 pakte de KNVB de licentie van Vitesse af vanwege het overtreden van de financiële regels en het 'omzeilen' van de voorwaarden van de licentiecommissie. Via het gerechtshof kreeg Vitesse de licentie alsnog terug, maar na onderzoek van dat vonnis besloot de KNVB dus naar de Hoge Raad te stappen.

Keuken Kampioen Divisie

Vitesse moest mede door de rechtszaak het seizoen met twaalf punten aftrek starten, maar de Arnhemmers gingen niet bij de pakken neerzitten. De ploeg van de 46-jarige coach Rüdiger Rehm eindigde als vijftiende, maar mocht bijna nog meedoen aan de play-offs voor promotie. Op de laatste speeldag moest Vitesse dan winnen van Cambuur, waardoor ze via de laatste periode alsnog de play-offs in mochten. Dat lukte echter niet. Er werd met 2-1 verloren en het seizoen werd dramatisch afgesloten omdat er vuurwerk richting supporters van Cambuur werd gegooid.

Reactie Vitesse

In een reactie laat de clubleiding van Vitesse weten dat de regels 'goed zijn toegepast en het arrest voldoende is gemotiveerd'. "Geen van de door de KNVB aangevoerde cassatiemiddelen treft doel", is de belangrijkste boodschap van Vitesse richting de voetbalbond. Volgens Claudia Lapp, voorzitter van de raad van commissarissen bij Vitesse, is het advies geweldig nieuws. Toch wil ze ook benadrukken dat de club er zeker nog niet is.

"Deze zaak kent nog geen winnaars, tijd is en blijft onze vijand. Uiteindelijk gaat het erom dat wij niet voorlopig door willen spelen maar definitief willen spelen. Daarvoor hebben we de Goedkeuring Wijziging Zeggenschap nodig en een licentie. Over die beide punten zijn we al maanden in intensief overleg met de KNVB en de Licentiecommissie. Dat overleg zit in een afrondende fase. We hopen dat dit nu snel wordt afgerond, want we hebben in de voorbereiding op het nieuwe seizoen iedere week nodig."