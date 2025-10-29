De soap rond Vitesse leek ten einde toen de club na een lange juridische strijd met de KNVB de proflicentie terugkreeg, maar de Arnhemmers zitten nu toch weer in onzekerheid. De voetbalbond heeft bekendgemaakt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof.

De voetbalbond doet dit naar eigen zeggen om duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop de rechter besluiten van organen van de KNVB (in dit geval licentiecommissie en beroepscommissie licentiezaken) mag toetsen. Ook wil de bond helderheid over diverse overwegingen van het hof, die de werking van het licentiesysteem betaald voetbal raken.

Vitesse is "teleurgesteld en onaangenaam verrast" door het besluit van de KNVB om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof, die bepaalde dat de club uit Arnhem de proflicentie moest terugkrijgen. Dat meldt de club in een korte reactie op de website.

"Deze keuze van de KNVB heeft helaas direct impact op Vitesse", zegt algemeen directeur ad interim Ben Mansvelder. "We zijn de laatste maanden op de goede weg als club en we meenden in constructief overleg te zijn met de KNVB. Dit cassatieberoep treft ons wel degelijk, maar we laten ons niet uit het veld slaan en blijven werken aan de toekomst van Vitesse."

Uitspraak waarschijnlijk niet voor einde seizoen

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, reageert in een persbericht: "We hebben vertrouwen in het licentiesysteem. Dit vertrouwen is eerder door de rechtbank bevestigd, vervolgens is daar in hoger beroep door het hof anders over geoordeeld. Nu, gesteund door juridisch advies, kiezen we ervoor het bij de hoogste rechter neer te leggen. In de tussentijd werken we gewoon goed samen met Vitesse: alle wedstrijden zijn ingepland en de club krijgt dezelfde behandeling als andere clubs."

Jan de Jong, directeur Eredivisie CV, steunt de stap van de KNVB: "Het betaald voetbal is gebaat bij een sterke en onafhankelijke licentiecommissie en beroepscommissie. Zij toetsen aan de regels die clubs gezamenlijk en zelf hebben afgesproken. Die instituten moeten beschermd worden vanwege hun belangrijke functie: professioneel toezicht. Vandaar cassatie."

Vitesse werd na de eerdere uitspraak alsnog toegelaten tot de Keuken Kampioen Divisie, maar het zal niet zo zijn dat ze ineens weer verdwijnen. Marc Boele, directeur Coöperatie Eerste Divisie, verwacht dat het lang duurt voordat er een uitspraak is: “Voor de continuïteit van de competitie, de primaire doelstelling van het licentiesysteem, is het belangrijk dat de competitie in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen wordt uitgespeeld met 20 clubs. Daar kunnen we ook van uitgaan, aangezien de uitspraak in de cassatieprocedure niet vóór het einde van het seizoen wordt verwacht.”

Soap krijgt nieuw hoofdstuk

Met het besluit van de KNVB krijgt de langstlopende soap uit het Nederlandse voetbal toch weer een nieuw hoofdstuk. Vitesse wandelde al enkele jaren langs de rand van de afgrond. De club kreeg tijdens de vorige paar seizoenen al meerdere keren enorme puntenstraffen en vorig jaar pakte de KNVB al eens de proflicentie af. Vitesse spande een procedure aan en kreeg de licentie daardoor toch weer terug. Dat zorgde ervoor dat de Arnhemmers afgelopen seizoen gewoon in de KKD konden spelen, maar daarin werden ze door alle puntenstraffen kansloos laatste.

De club zou ook dit seizoen weer beginnen met twaalf punten in mindering, maar zover leek het niet te komen dus niet. De KNVB trok opnieuw de licentie in, maar deze keer kreeg de club geen gelijk van de beroepscommissie van de bond. De rechter oordeelde vervolgens ook in het voordeel van de KNVB, maar in het hoger beroep werd die uitspraak van tafel geveegd en werd de beslissing om Vitesse de proflicentie af te pakken bevroren. Daarom moest de club ook weer toegelaten worden tot de Keuken Kampioen Divisie.

