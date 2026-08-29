Ron Jans staat bekend als een trainer die plezier en verbinding hoog in het vaandel heeft staan. Toch botste de voormalig oefenmeester in zijn carrière ook regelmatig met collega's. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vertelt hij dat Louis van Gaal zeker niet de enige trainer was met wie hij het aan de stok kreeg.

Iedereen zal de beelden van het akkefietje tussen Louis van Gaal en Ron Jans nog herinneren. Het begon in 2006 toen FC Groningen, onder leiding van Jans, het AZ van Louis van Gaal uitschakelde in de play-offs om Europees voetbal. Van Gaal kon dat verlies moeilijk verkroppen en vond dat Groningen onterecht won.

Na een nieuwe ontmoeting tussen FC Groningen en AZ, die eindigde in een gelijkspel, barstte de bom tijdens een inmiddels legendarische persconferentie. Van Gaal hield een betoog over het vele balbezit en de kansen van AZ en weigerde Groningen te feliciteren. Toen Ron Jans zijn eigen analyse wilde geven, pareerde Van Gaal dat cynisch met de inmiddels iconische woorden: "Jij bent goed in het opnoemen van de kansen."

"En jij bent goed in het kleineren van collega's", reageerde Jans meteen.Het akkefietje zorgde voor veel ophef, maar Jans liet later weten geen wrok te koesteren tegenover Van Gaal. Volgens hem botste het in de hitte van de strijd simpelweg.

Ander akkefietje

Van Gaal was niet de enige collega-trainer met wie Jans het aan de stok kreeg. Ook Robert Maaskant en de gepensioneerde trainer raakten ooit verwikkeld in een stevige woordenwisseling. In aanloop naar een duel met NAC Breda kon Jans zich niet vinden in de voorbeschouwing van zijn collega.

"Er stond dat FC Groningen een heel irritant ploegje was, dat zich aanstelde en dat soort dingen. Toen dacht ik: daar heb je Pietje Bel weer met zijn grote mond. Dat heb ik wel even gebruikt in de bespreking", legt Jans uit in De Maaskantine.

Lang duurde die wrok overigens niet. De oud-trainer grapt: "Ik kan nooit lang kwaad op jou blijven. Als speler had ik Martin Drent en als collega heb ik Robert Maaskant daarin. Ik vind het enthousiasme en de bluf die jij had heel erg mooi", besluit hij.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat oud-voetbaltrainer Robert Maaskant uitgebreid in gesprek met Ron Jans. De voormalig trainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht blikt terug op zijn lange trainerscarrière en vertelt waarom hij besloot te stoppen.

Ook spreekt Jans openhartig over zijn veelbesproken vertrek bij FC Cincinnati, de historische bekerwinst met PEC Zwolle en zijn periode bij Heerenveen. Daarnaast komen Xavi als bondscoach, Vandaag Inside, de invloed van data en zijn samenwerking met spelers als Luis Suárez uitgebreid aan bod.