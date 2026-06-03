Ondanks dat de carrières van Marco van Basten en Patrick Kluivert niet heel veel overlap hadden, kwamen ze als Ajacieden toch meermaals in contact met elkaar. In aanloop naar de KLM Open blikken de oud-topvoetballers terug op één bijzondere ontmoeting. Daaruit blijkt dat het uiterlijk van Kluivert in de loop der jaren toch wel wat is veranderd.

Op het moment dat Marco van Basten zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen hing, stond Patrick Kluivert juist helemaal aan het begin van zijn carrière als profvoetballer. Inmiddels zijn de twee oud-spitsen al geruime tijd voetballer af, maar ze spreken elkaar geregeld. Speciaal voor de KLM Open, die komend weekend begint, blikken ze terug op een bijzondere ontmoeting.

Beide oud-voetballers waren aanwezig bij de KLM Open, samen met ambassadeur Ruud Gullit en topgolfer Joost Luiten. Alledrie de voormalig voetballers zijn grote fan van de golfsport en fungeren daarom als uithangbord van het toernooi. Daar was ook tijd om terug te blikken op een bijzondere ontmoeting van een piepjonge Kluivert met zijn idool Van Basten.

Onvergetelijke ontmoeting

De oud-internationals krijgen een foto voorgeschoteld waarop Kluivert als Ajax-speler op de foto gaat met Van Basten, die toen in het eerste van de Amsterdammers speelde. De foto stamt dus uit de jaren tachtig. "Ik ken het verhaal nog wel", begint Van Basten. "In de jeugd van Ajax heb je soms dat je moet fungeren als ballenjongen bij grote wedstrijden."

"En dan ga je met jouw idool op de foto", valt Kluivert hem bij. "En ik ging hier dus met mijn grote idool op de foto." Ook voor Van Basten werd het een onvergetelijke ontmoeting, al kwam hij daar later pas achter. "Voor mij eigenlijk ook. Maar toen wist ik het nog niet", grapt de voormalig aanvaller.

Nieuw uiterlijk

Wel viel de 61-jarige Van Basten nog iets opmerkelijks op aan het uiterlijk van zijn twaalf jaar jongere kompaan. "Ik moet zeggen dat je gebit er nu beter uitziet", meent hij met een knipoog. De twee hebben het in elkaar geval goed naar hun zin met elkaar en gaan vervolgens door met hun golftocht. Uit de beelden blijkt dat zowel Kluivert als Van Basten een behoorlijk goede afslag heeft.

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