Wesley Sneijder is de recordinternational met 134 interlands voor het Nederlands elftal, maar ook de voormalig topmiddenvelder kwam ooit als jong talent kijken bij Oranje. In 2004 maakte hij tijdens het EK voetbal zijn eerste grote toernooi mee. Daar had hij het overigens niet bepaald naar zijn zin en kwam het zelfs tot ruzie met Willem van Hanegem.

Daarvoor moeten we 22 jaar terug in de tijd. Sneijder had in 2003 zijn debuut gemaakt voor Oranje en had slechts een paar caps achter zijn naam staan toen hij meemocht naar het EK van 2004 in Portugal. De huidige recordinternational speelde een helft mee in het groepsduel met Duitsland en viel vlak voor tijd tegen Letland in, maar kwam verder niet tot speeltijd. Dat schuurde, zo geeft hij jaren later eerlijk toe in de podcast Wes en Raf, waar ook Rafael van der Vaart onderdeel van is.

Sneijder won de concurrentiestrijd van onder anderen Clarence Seedorf, Philip Cocu en Edgar Davids niet. "Ik kwam niet in de plannen voor", aldus Sneijder, die ook op de trainingen al merkte dat hij niet eerste keus was. "Er waren er een paar die dachten dat wij niks konden verstaan en een doof broertje thuis hadden, want ze gingen ineens keihard praten na een training terwijl ik om het hoekje zat."

Botsing met Willem van Hanegem

Hij maakt er geen geheim van om wie het ging: voetballegende Willem van Hanegem, destijds assistent van bondscoach Dick Advocaat. "Hij was tegen Frank de Boer aan het praten over mij. We moeten routine hebben, niet Sneijder.... Toen ben ik op hem afgelopen. Heb jij iets tegen mij? Wat heb ik misdaan?"

Sneijder maakte aan Van Hanegem duidelijk dat hij liever recht in zijn gezicht hoort als er iets aan de hand is. Vervolgens wist de toenmalig speler van Ajax wel hoe laat het was. "Ik was er wel klaar mee. Ik voelde al: het gaat niet gebeuren, ik ga geen minuut spelen. Tegen Letland was het gewoon toeval dat ik effe tien minuten mocht spelen. Ik merkte aan alles: het was kansloos."

Beruchte wissel Arjen Robben

Nederland reikte uiteindelijk tot de halve finale, waarin verloren werd van Portugal. Van der Vaart raakte zijn basisplaats al vroeg in het toernooi kwijt. Vanaf de bank zagen ze hoe het in de groepsfase bijna misging omdat het tweede duel verloren werd. Dat gebeurde tegen Tsjechië (2-3), mede door een wissel van Advocaat. Hij haalde Arjen Robben eruit voor Paul Bosvelt en daarna kreeg Oranje nog twee tegengoals om de oren. Assistent Van Hanegem grapte later op een persconferentie dat hij Advocaat 'neer zou slaan' als hij nog eens zo'n wissel zou doorvoeren.

Van der Vaart kan er wel om lachen, maar Sneijder overduidelijk niet. Hij vindt dat Van Hanegem tijdens de wedstrijd maar had moeten ingrijpen. "Later was hij het er ineens niet mee eens. Dan had hij toen zijn mening moeten geven en zorgen dat het niet had moeten gebeuren. Ik vind dat altijd makkelijk. Achteraf lukken. Een beetje meepraten met iedereen, dat flikte hij ook met mij bij Frank de Boer. Ook tijdens dat persmoment, daar heeft hij Dick eigenlijk laten stikken."

De twee zouden later nog samen spelen op de WK's van 2006 en 2010 en op de EK's van 2008 en 2012. Sneijder was er ook nog op het WK van 2014 bij. Ze kenden grote successen met onder meer de WK-finale van 2010, maar aan het eerste toernooi beleefde Sneijder dus bijzonder weinig plezier.

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