Marco van Basten beleefde in zijn jaren als voetballer van AC Milan een heleboel grote successen, maar de voormalig topspits blijkt ook aan een drama te zijn ontsnapt. Een Italiaanse crimineel wilde hem in die periode namelijk ontvoeren.

Dat onthult de voormalige crimineel Giampaolo Manca in gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera. Manca vertelt in het interview openhartig over zijn vrij roemruchte leven. De 72-jarige Italiaan kwam veelvuldig in aanraking met de politie en zat zelfs ongeveer de helft van zijn leven in de gevangenis.

Manca kende daardoor ook andere criminelen, zoals Renato Vallanzasca. De twee kregen een goede band en daarbij hielp het dat de twee fan waren van dezelfde club. "We waren close en hij was net als ik fan van AC Milan", vertelt de Italiaan.

Crimineel had plan om Van Basten te ontvoeren

Ondanks dat Vallanzesca supporter was van de Italiaanse club zou hij aan Manca ooit hebben opgebiecht dat Van Basten, de toenmalige spits van Milan, een doelwit was van één van zijn criminele plannen. "Hij vertelde dat hij een plan had gemaakt om Van Basten te ontvoeren en losgeld te eisen", beweert Manca in het gesprek over zijn collega-crimineel.

Dat was een serieus plan, want er werden zelfs voorbereidingen getroffen om hem daadwerkelijk te pakken te krijgen. "Zijn mensen hebben hem maandenlang geschaduwd", aldus Manca.

Van Basten had uiteindelijk het geluk dat de clubliefde van Vallanzasca op het laatste moment toch kwam bovendrijven. De crimineel blies het idee af en dat had alles te maken met de sportieve gevolgen voor Milan volgens Manca. "Vallanzasca heeft het niet gedaan, omdat hij Internazionale geen voordeel wilde geven."

Successen bij AC Milan

Van Basten speelde tussen 1987 en 1995 voor AC Milan en dat was een succesvolle tijd. Hij groeide samen met landgenoten Ruud Gullit en Frank Rijkaard uit tot 'De Drie van Milaan'. Van Basten werd in zijn tijd in Milaan driemaal uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld, werd drie keer landskampioen en won ook nog twee keer de Europacup I, de voorloper van de Champions League. In 1995 beëindigde Van Basten zijn loopbaan door een enkelblessure.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover