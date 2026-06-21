Het is Vaderdag en dus krijgen een hoop mensen deze zondag net wat extra aandacht. Dat geldt ook voor Rafael van der Vaart. Hij ziet dat zijn zoon Damián hem op sociale media in het zonnetje zet.

De ex-topvoetballer van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur, Real Madrid en het Nederlands elftal kreeg zoon Damián uit een huwelijk met Sylvie Meis. Damián werd in 2006 geboren en is inmiddels twintig jaar oud. Net als zijn vader zet hij aardig wat stappen in de voetballerij.

Debuut bij Jong Ajax

Het afgelopen seizoen debuteerde hij in het betaald voetbal als speler van Jong Ajax. Daar kwam hij het afgelopen seizoen tot 22 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor vertoefde hij in de jeugdopleiding van het Deense Esbjerg, de club waar zijn vader ook nog even speelde en werkte. Damián deelde daar zondag een foto van.

i Rafael en Damián in hun tijd bij Esbjerg © Instagram Damián van der Vaart

Foto van enkele jaren geleden

Van der Vaart was ook nog een tijdje assistent-trainer bij de Deense voetbalclub in de periode dat zijn zoon er voetbalde. Daar blikt Van der Vaart junior nog even kort op terug. "Fijne vaderdag", schrijft de twintigjarige daarbij.

Estavana Polman

Damián is het enige kind uit de relatie tussen Meis en Van der Vaart die strandde toen hij zes jaar oud was. Enkele jaren later kreeg Van der Vaart een relatie met de recent gestopte tophandballer Estavana Polman. Met haar kreeg hij in 2017 een dochtertje: Jesslynn. Dat is dus het halfzusje van Damián.

Van der Vaart was zaterdagavond analist bij het WK-duel tussen Nederland - Zweden (5-1) in Groep F. Polman had ook een bijzondere avond. Zij keek het duel bij een door haar georganiseerde watch party, speciaal voor vrouwen. Onder meer topvoetbalsters Sherida Spitse en Merel van Dongen en atlete Demi van den Wildenberg waren daar bij aanwezig.

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