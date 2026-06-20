Nederland heeft zaterdag met grote cijfers gewonnen van Zweden: 5-1. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren present bij de WK-wedstrijd. Dat verleidde voetbalicoon Rafael van der Vaart tot een ondeugende opmerking.

Keeper Bart Verbruggen werd na de klinkende zege geïnterviews door de NOS. De doelman van Brighton kreeg aardig wat te doen, want Zweden kwam met topaanvallers Viktor Gyökeres en Alexander Isak op de proppen. Die namen Verbruggen vaak onder vuur. Zweden had meer doelpogingen dan Nederland.

Koningshuis

Opgetogen deed Verbruggen zijn verhaal, want hij wist zich te onderscheiden met onder meer een geweldige snoekduik in de lange hoek.

Hij sloot af met deze opmerking: "Feeststemming in de kleedkamer? Jazeker. Het was een mooi moment. Het koningshuis kwam binnen. Daar hebben we mee gesproken en een foto gemaakt. Dat was superleuk. Iedereen was blij. Muziekje op en plezier maken met zijn allen. De koning zei dat ik goed had gespeeld en een paar goede reddingen had gemaakt. Hij had ervan genoten, zei hij."

Rafael van der Vaart

Voormalig Oranje-bondscoach Guus Hiddink beaamde daarna in de NOS-studio dat de koning echt betrokken is bji de sport. Willem-Alexander laat zich niet alleen maar zien omdat het moet in zijn rol als koning. Daarop zei voetbalicoon Rafael van der Vaart: "Ik vond het leuk altijd als Máxima kwam. Hij [de koning] mocht wel buiten blijven."

Japan

Van der Vaart raakte eerder dit WK na de analyse van de wedstrijd Nederland - Japan in opspraak door een uitspraak over de Japanse spelers. Hij zei dat die "allemaal op elkaar" zouden lijken. Van der Vaart voegde er direct aan toe dat het "een grapje" betrof. "Ik durf bijna niets meer te zeggen", zei hij. Met name internationale media pikten het onderwerp op en online werd de oud-international racisme verweten.

Woensdag bood Van der Vaart in een schriftelijke verklaring die in handen is van het Amerikaanse magazine The Athletic excuses aan. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen mijn woorden als kwetsend hebben ervaren. Daar heb ik heel veel spijt van. Als ik mensen heb gekwetst met mijn opmerking, dan bied ik mijn excuses aan", schreef hij onder meer.

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