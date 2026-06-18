FC Dordrecht begint vrijdag 19 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar doet dat mogelijk zonder hoofdtrainer Dirk Kuijt. De voormalig international van Oranje is volgens Turkse media in vergaande onderhandeling met de Turkse topclub Fenerbahçe om daar assistent te worden bij zijn oude club. Bij FC Dordrecht zijn ze verbaasd.

"Of ik verwacht dat Dirk vrijdag bij de eerste training op het veld staat? Hij staat bij ons onder contract, maar gezien de huidige ontwikkelingen houd ik een flinke slag om de arm of hij er zal staan", zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw tegen het Algemeen Dagblad. "Wij zijn verrast en verbaasd over de berichten die ons vanuit Turkije bereiken dat Dirk overeenstemming bereikt zou hebben met Fenerbahçe."

Het is volgens de baas van FC Dordrecht 'voorbarig' dat een deal al zo goed als rond is. "Er is geen contract getekend, wel is er contact geweest met zaakwaarnemer Rob Jansen, die zich momenteel in de Verenigde Staten bevindt, over de interesse van Fenerbahçe.” Toch lijkt de situatie dusdanig serieus dat de KKD-club op zoek lijkt te moeten naar een nieuwe hoofdtrainer terwijl de voorbereiding al begint.

Vergelijkbare situatie

De nieuwe assistent-trainer Pascal Bosschaart, die vorige maand werd vastgelegd van Feyenoord, kan Kuijts taken niet overnemen, want hij beschikt nog niet over de juiste papieren. De situatie van de vertrekkende hoofdtrainer doet denken aan die van vorig jaar. Toen vertrok succestrainer Mevin Boel vlak voor de voorbereiding begon naar Go Ahead Eagles en leidde assistent René van Eck de eerste training.

De Turkse interesse van topclub Fenerbahçe in de diensten van Kuijt komen niet uit de lucht vallen. De voormalig publiekslieveling van de club werd al genoemd door de nieuwe president van de club, Aziz Yildirim. Hij won de verkiezingen en lijkt zijn belofte na te komen. Hij wilde zich hard maken voor de terugkeer van de Nederlandse ex-topvoetballer. Kuijt hielp FC Dordrecht afgelopen seizoen aan de tiende plaats in de KKD.

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