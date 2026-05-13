FC Dordrecht heeft de technische staf voor volgend seizoen versterkt met Pascal Bosschaart. De 46-jarige trainer wordt gedetacheerd door Feyenoord tot de zomer van 2028.

Feyenoord en Dordrecht melden het nieuws woensdagmiddag. Bosschaart stapt tot medio 2028 over naar de club in de Keuken Kampioen Divisie en zal daar assistent worden van een andere echte Feyenoorder, Dirk Kuijt.

Gedetacheerd

Bosschaart is dit seizoen de trainer van de onder 21 van Feyenoord. Dat doet hij voor het tweede jaar. Opvallend aan het nieuws is dat Feyenoord meldt dat de trainer 'gedetacheerd' wordt. Dit houdt in dat hij bij Dordrecht aan de slag gaat, maar in loondienst blijft bij Feyenoord.

Dit staat haaks op het eerdere nieuws dat Bosschaart zelf naar buiten bracht. Hij gaf eind maart aan dat hij de deur bij Feyenoord achter zich dicht zou gaan trekken na dit seizoen. "Met gemengde gevoelens schrijf ik dit bericht. Na een reeks van mooie jaren vol inzet, passie en onvergetelijke momenten heb ik besloten om mijn aflopende contract bij Feyenoord niet te verlengen en na dit seizoen een nieuwe weg in te slaan", schreef Bosschaart bij zijn post op LinkedIn.

Assistent-trainer

In Dordrecht wordt Bosschaart assistent trainer van Dirk Kuijt. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool staat sinds de zomer van 2025 aan het roer bij de Schapenkoppen. Dit seizoen werd hij tiende met de club, waardoor hij op één plaats na de play-offs voor promotie/degradatie misliep.

Interim-trainer

Bosschaart kwam als voetballer uit voor onder meer Feyenoord, FC Utrecht en ADO Den Haag. Zijn meest bekende successen als trainer behaalde hij echter in een kortstondige periode als interim-trainer van Feyenoord 1, na het ontslag van Brian Priske. Toen schakelde de ploeg onder zijn leiding grootmacht AC Milan uit in de Champions League.

De functie van hoofdtrainer kon Bosschaart echter niet behouden, omdat hij de benodigde licentie niet heeft. Aan de cursus om die alsnog te behalen, begint de 46-jarige oud-prof binnenkort. Eerder werd hij door de KNVB nog afgewezen.

