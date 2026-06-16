Hoewel Joey Veerman niet actief is op het WK voetbal, haalde hij afgelopen weekend toch het nieuws. De middenvelder van PSV, een van de beste spelers van het kampioensteam afgelopen jaar, verscheen paginagroot in De Telegraaf met een sprekende advertentie. Vanaf zijn vakantieadres zag de Volendammer het allemaal aan. Ondertussen geniet hij volop van zijn gezinnetje.

Veerman werd afgedrukt in samenwerking met kledingmerk G-Star. De slogan 'denim met écht karakter' las als een knipoog naar de uitspraken van bondscoach Ronald Koeman, die had gezegd dat Veerman in zijn ogen niet het juiste karakter had om bij het Nederlands elftal te passen op het WK voetbal. Veerman liet het allemaal gebeuren en is in het buitenland vooral druk met genieten en vakantievieren.

Zijn kersverse verloofde Chantalle Schilder deelde maandag een prachtig beeld van de veelbesproken PSV-voetballer. In een kort en luchtig broekje en shirtloos knuffelt en kust hij met een van hun twee kinderen. Vlak voor het WK, waar Veerman dus niet voor geselecteerd werd, verloofde hij zich met zijn Volendamse vriendin Chantalle.

Bondscoach Koeman reageerde kort op de veelbesproken advertentie van de door hem verguisde speler door er vooral om te gniffelen. Hij kende een dag later een moeizame wedstrijd tegen Japan op het WK, die met 2-2 gelijk werd gespeeld. Vooral het wisselbeleid viel op. Bij een zwaarbevochten 2-1 voorsprong in de slotfase haalde Koeman al zijn (snelle) aanvallers naar de kant en ging met vijf verdedigers spelen.

Daardoor kwam Japan terug tot 2-2 en hield Oranje maar een punt over aan de eerste WK-wedstrijd. Tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni) moet het Nederlands elftal bij de beste drie in Groep F eindigen om door te mogen naar de knock-outfase.

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