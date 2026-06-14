PSV'er Joey Veerman wist opnieuw de aandacht op zich te vestogen, maar dit keer eens niet met een schitterende pass. De 27-jarige middenvelder steelt de show als gezicht van G-Star in een paginagrote advertentie met de tekst 'True Character'. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast zorgt de opvallende campagne voor veel hilariteit én waardering. "Dat zou ik héél grappig vinden", zegt spits Ralf Seuntjens.

"Ik vond het waanzinnig", stelt Robert Maaskant, die hoopt dat voetballers in de toekomst iets meer kleur hebben. "Ik vind het zó mooi dat Veerman ook eigenwijs genoeg is om hieraan mee te doen. Jongens, mogen we alsjeblieft meer voetballers die een beetje prikkelende zijn in plaats van al dat saaie gedoe."

'Hij wordt er niet om geselecteerd'

De slogan 'True Character' leek voor veel voetbalfans een duidelijke verwijzing naar de kritiek die bondscoach Ronald Koeman eerder op Veerman had. De PSV'er erkende onlangs al dat 'hij helemaal klaar is met de coach van het Nederlands elftal'. Tóch denkt Maaskant niet dat de opvallende advertentie nog invloed heeft op hun verhouding. "Ik denk eerlijk gezegd dat Koeman er ook wel om kan lachen, maar hij gaat hem er niet voor selecteren."

Ook mede-analist Ralf Seuntjens kon de actie enorm waarderen en denkt dat er binnen Oranje flink om gelachen wordt. "Ik kan hier écht van genieten", zegt de spits van Lommel SK, die dit seizoen promoveerde naar het hoogste niveau van België en werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Volgens Seuntjens zullen er in de kleedkamer ongetwijfeld grappen over worden gemaakt. "Ik zou het héél grappig vinden als er na een overwinning tegen Japan ineens iemand met een spijkerbroek het trainingsveld oploopt."

Humor van Koeman

Maaskant denkt overigens dat de bondscoach zich niet snel aangevallen zal voelen. "Koeman laat niet vaak blijken humor te hebben, maar dat heeft hij écht wel. Hij kan daar wel om lachen. Ik denk wel dat G-Star straks, als we wereldkampioen worden, groots moet uitpakken", adviseert hij het Nederlandse modemerk.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is er ruimte voor een debutant. Ralf Seuntjens voegt zich na een geweldige promotie met Lommel toe aan het team van de podcastploeg. De Oranjekoorts stijgt bij Robert Maaskant en consorten want Oranje speelt zondagavond tegen Japan. Ze bespreken de laatste zaken rondom Oranje en Seuntjens moet zijn frustratie over één selectielid kwijt.

Verder is er aandacht voor de prachtige goal van Ismael Saibari en geeft Ali Boussaboun zijn analse van Marokko tegen Brazilië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalshow. Luister elke dag om 7.30 uur naar de laatste updates in jouw favoriete podcastapp of op YouTube.

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