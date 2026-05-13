De return van de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie gaat nog ergens over. Willem II was in Almere verreweg de beste ploeg, maar drukte dat niet in de score uit. Mounir El Allouchi, die afgelopen week veelbesproken was vanwege het verliezen van zijn dochtertje, miste een belangrijke penalty.

Samuel Bamba bleek na ruim negentig minuten de matchwinner in de heenwedstrijd in Almere. De Duitse aanvaller scoorde in de eerste helft pas zijn tweede doelpunt van dit seizoen voor Willem II. De 0-1 na ruim een half uur leek het begin van meer Tilburgse goals, maar die bleven uit. El Allouchi kreeg halverwege de tweede helft de kans om het tweeluik al te beslissen, maar zag zijn penalty gestopt worden door Almere City-keeper Tristan Kuijsten.

Daardoor bleef de score op 0-1 steken en is er zaterdag nog alles om voor te spelen in het Koning Willem II Stadion in Tilburg, want dan is de return. De winnaar van het tweeluik treft in de finale van de nacompetitie de nummer zestien van de Eredivisie. Dat is momenteel FC Volendam, maar het vissersdorp ontvangt zondag in de laatste speelronde nog het één plek hoger staande Telstar.

Het wordt dan duidelijk of de gemiste penalty van El Allouchi duur is geweest voor Willem II. Maar in deze tijden voor de middenvelder zijn er belangrijkere zaken dan voetbal. Hij verloor twee weken geleden plotseling zijn dochtertje en kreeg in de kwartfinales tegen RKC een eerbetoon van zowel thuis- als uitsupporters. Thuis tegen RKC scoorde hij zelf nog een goal, dus zal hem de gemiste pingel snel vergeven worden.

Willem II is de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie. Almere eindigde als vijfde. De returnwedstrijd in Tilburg is zaterdag om 20.00 uur.

