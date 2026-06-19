De ouders van Marit Bouwmeester hebben een unieke sportieve prestatie geleverd. De 65-jarige ouders van het olympische icoon deden afgelopen week mee aan het WK hyrox in het Zweedse Stockholm.

Bouwmeester is zelf al even gestopt met zeilen, maar als ze de sportieve genen van haar ouders heeft, dan had ze nog jaren door kunnen gaan. Jeen en Klaske Bouwmeester laten op 65-jarige leeftijd zien hoe je op die leeftijd nog zeer fit kan blijven. De ouders van de olympische zeilster deden al meerdere Hyrox-races mee. Onlangs was het echter tijd voor een groot hoogtepunt voor Jeen en Klaske. Ze deden mee aan het WK Stockholm in Zweden, waar ze natuurlijk support kregen van hun dochter.

Op haar Instagram deelt ze prachtige foto's van hoe haar ouders de sportieve uitdaging in Stockholm voltooiden. "Pa en ma doen de Hyrox WK in Stockholm. Zij zijn nu de topsporters van de familie. Trots", vertelt Bouwmeester bij de foto's. De reacties onder de post zijn dan ook lovend. Zo reageren topschaatser Kjeld Nuis en oud-volleybalster Myrthe Schoot met hartjes onder de foto's die Bouwmeester plaatst.

Marit Bouwmeester

De 38-jarige Bouwmeester is een van de succesvolste Nederlandse olympiërs ooit. Ze deed op het onderdeel Laser Radial in het zeilen maar liefst vier keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro in 2016 en in 2024 in Parijs pakte Bouwmeester een gouden plak. In Londen pakte ze zilver tijdens de Spelen van 2012 en acht jaar later in Tokio mocht de Nederlandse het brons ophalen.

Na haar laatste Olympische Spelen in Parijs besloot Bouwmeester een boek te schrijven over de mentale kant van het constant moeten presteren. Daarnaast opende ze een zeilschool in Den Haag. Ook is Bouwmeester te boeken voor lezingen als spreker en richtte ze de Marit Bouwmeester Academy. Met die stichting wil ze zeilen toegankelijk maken voor alle lagen in de samenleving.

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