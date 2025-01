De 25-jarige Lieke Klaver is een absolute topatlete. Op de Olympische Spelen in Parijs beleefde ze het hoogtepunt van haar carrière door goud te pakken met de gemengde estafetteploeg, maar ook kreeg ze een klap toen haar individuele afstand uitdraaide uit op een deceptie. Buiten de baan viel ze al eens in de prijzen: Klaver werd in 2024 uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Haar vriend is atleet Terrence Agard.