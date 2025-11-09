Marit Bouwmeester stopt met topsport. De 37-jarige topzeilster verlaat de sport met onder meer vier olympische medailles, waarvan twee gouden. De Friezin staat nu open voor nieuwe avonturen.

Bouwmeester was vrijdag op bezoek bij het tv-programma Vandaag Inside, waar ze onder meer vertelde over haar boek Winnen met je hoofd, haar samenwerking met Louis van Gaal en de onverwachte trainingsmethoden die ze onderging.

Playboy

En via een omweg kwam het gesprek ook uit op Playboy. Vrijdag werd bekend dat tv-persoonlijkheid Viola Holt is overleden. In de jaren 80 stond de ex-omroepster in het blootblad. Die editie werd een van de bestverkochte Nederlandse uitgaves ooit.

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee ruikt zijn kans en vraagt aan Bouwmeester: "Hebben ze jou ooit gevraagd?" Daarop zegt ze: "Nee. Maar ik zou het wel een eer vinden als mensen me vragen. Joy Beune stond erin, de laatste keer. Prachtig." Waarop Genee vraagt: "Dus je staat er open voor?" Het antwoord van de zeilkampioene is helder: "Zeker."

Joy Beune

Johan Derksen etaleert vervolgens zijn kennis van Playboy. "Ik geloof dat de tijd van grote bedragen wel over is", zegt hij. Voorheen had het blad grotere oplages, zodat er ook meer geld betaald kon worden aan de blootmodellen. "Want het is een klein blad geworden."

Dat lijkt Bouwmeester niet zo te deren: "Maar vrouwen worden wel prachtig weergegeven, toch?" Dat beaamt Derksen: "Ik vond dat geen ordinaire reportage, het was mooi naakt. Danny Vera zijn vrouw ook, dat was ook hartstikke mooi."

'Andere kant van mij'

Regerend wereldkampioene allroundschaatsen Beune stond eind 2024 in de Playboy. "Nou, ik vind shoots doen vooral heel erg leuk en de ervaring van de Playboy was heel erg leuk om te doen", zei ze destijds tegen Sportnieuws.nl.

"Het laat ook weer een andere kant van mij zien. Dat ik inderdaad meer ben dan alleen schaatsster, ook al is dat het allerbelangrijkste voor mij op dit moment en wil ik gewoon hard schaatsen. Ik vind het gewoon leuk om erbij te doen."