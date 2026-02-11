Het was dinsdag hét gesprek van de dag in de Nederlandse sportwereld. De shorttrackers liepen door een valpartij de finale mis op de gemengde aflossing. Dat was volgens velen vlaggendrager Jens van 't Wout aan te rekenen. Hij kreeg na afloop veel online haat te verduren.

Xandra Velzeboer probeerde in de halve finale van de gemengde aflossing een gat dicht te rijden dat was ontstaan door Van 't Wout. De shorttracker had problemen met zijn schaats. "Het is een heel technisch verhaal, maar er was iets mis met de ijzers van mijn rechterschaats. Die waren heel bot. Niemand weet hoe het voor mij voelde om door de bocht te gaan. Ik heb geen normale bocht gereden. Als je het terugziet, kan ik me ook voorstellen dat je denkt: wat een pannenkoek."

"Nu kijken niet alleen shorttrackfans naar onze sport, maar ook andere Nederlanders. Dan krijg je allemaal gekke berichten. Er is wel wat geklaag over hoe ik reed", aldus Van 't Wout, die probeert het zich niet te veel aan te trekken. "Ik verwachtte het al wel een beetje en je kunt het toch niet voorkomen. Ik probeer het een beetje van me af te laten glijden. Het is de eerste keer dat mij dit overkomt. Het hoort er ook een beetje bij in de topsport misschien. Gelukkig waren er ook mensen bij die begrip hebben."

Braamsteen

De technische problemen zijn nu verholpen. "Ik ben opgelucht dat we een reden hebben gevonden. Ik heb nu een ander braamsteentje", zegt Van 't Wout. Een braamsteen is bedoeld voor het verwijderen van bramen op schaatsijzers. Bramen zijn kleine oneffenheden op het ijzer van een schaats die de grip kunnen verminderen.

Openingsceremonie

Van 't Wout droeg vrijdag tijdens de openingsceremonie de Nederlandse vlag in stadion San Siro. Toen hij bekende geen idee te hebben wie Marco van Basten is, wisten mensen hem online ook al te vinden. "Soms reageer ik op berichten. Iemand heeft mij zelfs een algemene voetbalcursus aangeboden en ik mag 22 februari in San Siro naar een wedstrijd gaan kijken als ik wil. Het is vooral mijn broer Melle die boos wordt op wat er online gezegd wordt. Hij is een lief persoon die om anderen geeft. We hebben het nu afgesloten. Hij focust zich op de 500 meter waar hij hier aan meedoet en ik nu eerst op de 1000 meter."