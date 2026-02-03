Joy Beune maakt zich op voor haar debuut op de Olympische Spelen in Milaan. In die modestad zal de topschaatsster wellicht ook wat tijd vrijmaken voor haar andere passie: kleding. Haar vriend Kjeld Nuis kan daarin nog wel wat van haar leren.

Beune geeft in gesprek met De Telegraaf een uniek inkijkje in haar kledingkast. "Ik hou wel echt van kleding." Toch loopt ze meestal rond in een sportoutfit. Bij speciale gelegenheden vind ze het leuk om uit te pakken met mooie items. Die heeft ze dan ook veel. "Ik heb iets meer zelfbeheersing gekregen", lacht Beune. "Ik moest ook wel, want aan sommige kledingstukken hingen de kaartjes gewoon nog, terwijl ze al een tijdje in mijn kast hingen. Oeps."

"Daar schaam ik me wel een beetje voor, maar ik denk dat heel veel vrouwen dit probleem hebben...” Bij mannen is dat vaak anders, merkt Beune ook bij haar vriend. Ook Nuis gaat naar de Spelen en hoopt een medaille te kunnen bemachtigen op de 1000 en 1500 meter. "Eerlijk, Kjeld is niet de allerbeste shopper", aldus Beune.

'Ik dacht dat hij een grap maakte'

"Mannen denken vaak alleen aan wat lekker zit, niet aan wat er leuk uitziet", legt ze uit. "Daar heeft Kjeld ook een beetje last van. Laatst had hij een interview en toen kwam hij naar beneden met een roze trui, blauwe broek en groene schoenen. Ik dacht dat hij een grap maakte, maar hij was bloedserieus."

Zelfs zijn zoontje Jax (8), die Nuis kreeg met zijn ex-vriendin, kon het amper geloven. "Hij begon ook heel hard te lachen. Dat is trouwens superschattig", zegt Beune. "Jax vindt het tegenwoordig ook helemaal leuk om leuke kledingsetjes te maken, zijn haren te doen en parfum op te spuiten. Hij heeft er nu al meer gevoel voor dan zijn vader, haha. Gelukkig laat Kjeld mij tegenwoordig online zijn kledingmandjes vullen.”

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.