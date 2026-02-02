Joy Beune maakt bij de Olympische Winterspelen haar debuut op het megagrote evenement. Daardoor vallen de randzaken des te meer bij haar op.

Beune mag in Milaan meedoen bij de 3000 meter en ze is ook deel van het Nederlandse vrouwenteam op de team pursuit. Ze liep een ticket op de 1500 meter mis bij het olympisch kwalificatoernooi, terwijl ze op dat onderdeel regerend wereldkampioene is.

'We mogen niet klagen'

Beune, de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis, heeft inmiddels de schaatshal Fiero Milano verkend. Ook heeft ze rondgelopen in het olympisch dorp. Haar eerste rondjes op het olympisch ijs smaken naar meer.

"We mogen niet klagen. Ik heb veel druk op het ijs. De komende dagen zullen ze het nog verder finetunen, maar van mij hoeft er weinig meer aan veranderd te worden", zegt Beune tegen Schaatsen.nl.

De verzameling van Joy Beune

Ze vermaakt zich onder meer met het verzamelen van olympische pinnetjes, oftewel een speldje met de naam van een land en de bijbehorende vlag. Beune is fanatiek.

"Ik had niet gedacht daarvoor te vallen, maar vind het hartstikke leuk om ze te verzamelen en te ruilen. Frankrijk, Canada, Estland, Amerika, België, Noorwegen heb ik onder andere al", zegt ze.

Koffie drinken

De langebaanschaatsers zijn niet de enige snelheidsduivels op ijzertjes. Nederland komt ook naar de Spelen met een bataljon shorttrackers. Beune treft hen onder meer "op de TeamNL-verdieping in ons appartementencomplex, waar we koffie zetten en gezellig met elkaar kunnen zitten, straks ook met de shorttrackers erbij", zegt ze.

"Tot nu toe voel ik nog helemaal geen spanning voor de wedstrijden. Ik kijk er alleen maar naar uit."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.