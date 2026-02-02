De Nederlandse schaatsster Pien Hersman heeft haar belevenissen in januari van dit jaar in een reeks foto's gegoten. En daar zitten weer wat grappige en prikkelende momententussen.

Hersman, de dochter van ex-topschaatser Martin Hersman (tegenwoordig onder meer schaatscommentator bij de NOS), plaatste zich bij het OKT niet voor de Olympische Winterspelen.

De 21-jarige specialiste op de middellange afstanden heeft als het goed gaat nog diverse kansen om wel een olympiër te worden. Ze werd al eens zesde op de 500 meter bij de NK afstanden, dus heel ver weg van de juiste plekken op de ranglijst zit ze niet.

Echte of neppe bontjas?

Op Instagram heeft Hersman aan het begin van deze week de eerste maand van 2026 samengevat. Ze begint met een foto waarop ze een bontjas draagt. Kjeld Nuis is er als de kippen bij om plagerig te vragen of het echt bont betreft. Daarop antwoordt Hersman ontkennend. Ze is overigens een collega van Nuis' vriendin Joy Beune bij Team IKO-X2O Badkamers.

Nuis lijkt met zijn vraag te knipogen naar een recente post van Jutta Leerdam, waarop ze ook een (neppe) bontjas draagt. Kennelijk kreeg ze daarna vragen en verwijten binnen over het vermeende bont, waarop ze in de reacties schreef: "Voor de mensen die het vragen: het is nepbont."

Jesper de Jong op een puzzle

Ook haar vriend Jesper de Jong keert terug in de fotoreeks. Hij kijkt recht de cameralens in, met zijn telefoon in zijn handen geklemd. "Hey dat ben ik", schrijft hij droog in een reacties.

Wellicht verwees hij daarmee ook naar een andere foto, namelijk van een puzzel die is gebaseerd op een foto van Hersman en De Jong samen. Iemand anders vraagt in een reactie of hij ook een exemplaar daarvan kan krijgen.

