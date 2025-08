Trainer Erwin ten Hove is duidelijk: schrijf schaatser Dai Dai N'tab nog niet af. De 30-jarige sprinter werd jarenlang geplaagd door blessureleed en vormverlies, maar is volgens Erwin en zijn broer Martin, de coaches van Team IKO-X²O, bezig aan een stille comeback. "Hij zal menigeen gaan verrassen. Dat verdient hij ook."

Plotseling stond hij er weer, richting het eind van vorig seizoen: met een tijd van 34,6 op de 500 meter reed Dai Dai N’tab zich in Heerenveen plotseling weer tussen de absolute toppers. "Dat had hij in drie jaar al niet meer gereden", weet trainer Erwin ten Hove, die in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vertelt dat hij het ziet als indicatie dat N’tab eindelijk op de weg terug is.

Dat resultaat kwam niet vanzelf volgens Ten Hove. "Hij moest terugkomen. Hij moest van heel, heel, heel ver komen. Wij zagen elke keer wel de mogelijkheden, de potentie en het talent, wat echt wel behoorlijk was weggezakt."

'Dat vraagt veel van hem'

De ploeg bleef in hem geloven, ook toen de resultaten nog uitbleven. "Wij zagen eigenlijk al heel snel toen Dai Dai bij ons kwam van: hé, hij heeft meer tijd nodig dan dat we in deze zomer gaan redden. Maar ja, dan komt het wedstrijdseizoen, dus dan moet je toch weer door", legt Erwin uit. "Dan ga je toch die wedstrijden rijden. Ook voor hem om dan het vertrouwen te houden, dat is natuurlijk niet makkelijk."

Want terwijl hij zelf nog zoekende was, reden zijn veelal jongere ploeggenoten hem regelmatig voorbij. “Als je dan ook in je eigen ploeg jonge jongens hebt, Sebas Diniz rijdt hard, Mats van den Bos rijdt ineens zo hard,” zegt Erwin. “Hij werd alle kanten eigenlijk voorbij geschaatst. En dan toch het vertrouwen houden wat wij hebben, maar ook hijzelf. Want het vraagt vooral heel veel van hem.”

Mogelijkheden voor N'tab

Martin beaamt dat: “Veel mensen zullen misschien gedacht hebben: daar moet je niet aan beginnen. Die zullen hem al afgeschreven hebben.”

Bij Team IKO X²O zagen ze iets anders. “Wij zagen steeds mogelijkheden. Hij reed aan het eind van het seizoen een 34.6. Dan zie je: dit komt eraan. Dat vertrouwen heeft hij gehouden. Natuurlijk doen we dat samen, maar hij zal dat ook moeten doen als hij zelf alleen thuis op de bank zit.”

“Dat vertrouwen houden, dat ligt echt bij hem,” benadrukt Erwin. “Natuurlijk bespreken we dat samen, maar hij moet het zélf vasthouden. En ik denk dat hij nog menig een gaat verrassen dit seizoen. Het is ook een beetje hopen, maar ook een beetje wijsheid. Laat iedereen maar denken dat het klaar is – wij weten wel beter."

Andere verrassing

Naast N’tab noemen de broers nog een opvallende naam die indruk kan gaan maken: Stijn van den Bunt. Martin: “Ik denk dat heel veel mensen, zeg maar de gemiddelde televisiekijker die het schaatsen volgt, hem misschien nog niet kennen. Maar hij heeft afgelopen jaar 6.18 gereden, bij de top 8 van Nederland op de 5 kilometer. Dat is niet makkelijk.”

“Misschien is de verrassing dat hij zesde wordt,” filosofeert. “Dat zou best kunnen met een gigantische tijd en dat het dan onzichtbaar blijft. Maar de progressie die hij maakt is wel echt heel bijzonder.”

Beluister de podcast Schaats Inside

Erwin en Martin Ten Hove waren samen te gast in de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Het hele gesprek met de twee coaches van Team IKO X²O is terug te vinden in je favoriete podcastapp.