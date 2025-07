Joy Beune ligt op koers richting de Olympische Spelen van Milaan in 2026, maar de weg ernaartoe zou beter kunnen. De schaatskampioene uit Borne had gehoopt dat schaatsbond KNSB haar en andere toppers zou beschermen met een zogeheten ‘beschermde status’, maar die blijft uit. In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vertelt ze dat ze hiervan baalt. ‘Het is super shit dat ik dat moet doen’

Voor Beune is het duidelijk: ze voelt zich goed, ze traint goed bij Team IKO-X²O en denkt serieus aan olympisch goud. “Dit seizoen is wel het eerste seizoen dat die gouden plak erg reëel is. Maar ja, het wordt gewoon vechten zometeen tussen Kerst en Oud & Nieuw. Ergens kijk ik daar heel erg naar uit en ergens wil ik er nog helemaal niet aan denken.”

Wereldkampioenen

Wat wringt, is dat de voorbereiding richting de Spelen in haar ogen beter kan, vooral voor de toppers. “Nou heb ik het zelf niet aangegeven, maar het zou natuurlijk wel goed zijn voor de KNSB om je schaatsers te beschermen. Zeker ook bijvoorbeeld voor een Jenning de Boo of een Femke Kok, die ook wereldkampioen zijn geworden. Het scheelt gewoon heel veel energie.”

Beune wijst in dit verband naar het buitenland, waar de kwalificatie veel eerder wordt afgerond. “Alle andere landen hebben dit niet. Die weten al dat ze zijn geplaatst en wie er gaan. Die kunnen zich optimaal voorbereiden voor de Spelen zometeen. Het belangrijkste doel voor de KNSB, lijkt me dat we goud halen op de Spelen.”

'Dikke vette pech'

Ze wil er nog niet al te veel mee bezig zijn, maar toch ligt de focus vanzelfsprekend op het komende Olympische Spelen in Milaan. Maar eerst moeten daarvoor een aantal hordes genomen worden en daarvan is dat lastige OKT een hele grote, zelfs voor een groot kampioen als Joy.

“Ik moet me eerst tussen Kerst en Oud en Nieuw zien te plaatsen. Dat wordt denk ik al een hele grote uitdaging, want ik denk dat iedereen daar op z'n aller, allerbest is. Dan moet je er gewoon bij zitten. Als je er niet bijzit, dan heb je gewoon dikke vette pech. Dan ben je er gewoon niet en kan je weer vier jaar wachten.”

Beune legt zich erbij neer

Dat ze moet pieken op het OKT vindt Beune vervelend. Meedoen is geen probleem, maar liever toont ze daar dat ze haar vorm heeft weten te behouden zonder alle stress en inspanning die bij zo’n toernooi komt kijken. Zo’n vroeg piekmoment is voor geen enkele schaatser optimaal, als je top wilt zijn op de Spelen zelf.

“Vanaf het moment dat ik die evaluatiegesprekken heb aan het begin van het seizoen, maak je een plan daarnaartoe. Je bent er dus zeker mee bezig en kijk je of je op koers ligt. Maar ja, uiteindelijk moeten het allemaal samenvallen op zo’n OKT, wil je erbij zitten.”

Liever had ze dit anders gezien, waarbij ze hoopte op de KNSB. “Het is echt zo super shit dat ik dat moet doen. Want ergens had ik gehoopt dat ik misschien vormbehoud kan tonen aan het begin van het seizoen. Laten zien dat ik nog steeds de beste ben.” Wel legt ze zich er nu bij neer zoals het is en heeft één helder doel op het OKT: daar heel hard rijden.

Irene Schouten

Een scenario zoals vier jaar geleden, met een topfavoriete Irene Schouten die het waarmaakt op het OKT én daarna op de Spelen, noemt ze lastig, maar daar haalt ze wel inspiratie uit. “Weet je, het kan natuurlijk, maar het is niet de optimale voorbereiding die je zou willen als schaatser. We hebben daar eenmaal mee te doen, want we hebben gewoon heel veel goede schaatsers in Nederland.”

Podcast Schaatsinside

Joy Beune was samen met ploeggenote Pien Hersman te gast in de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Vanaf vrijdagochtend is het hele gesprek terug te vinden in je favoriete podcastapp.