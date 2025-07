Voormalig schaatsster Robin Groot liet een enorme leegt achter bij Joy Beune en Pien Hersman bij Team IKO-X2O. De drie vriendinnen vormden een hechte eenheid, totdat Groot plots besloot te stoppen als prof. Ze mist haar vriendinnen wel degelijk en zoekt inmiddels het geluk in een ander avontuur.

Groot, Beune en Hersman trokken niet alleen veel met elkaar op op de ijsbaan, maar ook daarbuiten. "Joy en Pien zag en sprak ik natuurlijk dagelijks, omdat zij mijn teamgenoten waren én mijn beste vriendinnen binnen het schaatsen", reageert Groot op een vraag die aan haar gesteld werd via Instagram Story. Groot en Beune kenden elkaar al vijf jaar, terwijl met Hersman de band de afgelopen twee jaar groeide. "In die periode zijn we echt heel close geworden."

Gestopte schaatster Robin Groot klapt uit de school na veelbesproken besluit: 'Het vuurtje doofde' Robin Groot verraste vorige maand de schaatswereld met haar besluit om te stoppen met de sport. Nu doet ze een boekje open over haar vertrek bij Team IKO X2O. "Ik merkte dat het me mentaal steeds zwaarder viel."

Volgens Groot is het apart om haar twee schaatsvriendinnen niet meer dagelijks te zien. "Maar de band die we hebben opgebouwd blijft", verzekert ze. "Daarnaast zal ik van de winter regelmatig langs de ijsbaan te vinden zijn om hen en de rest van Team IKO-X2O te supporten."

Andere sport

Misschien werkt het ook andersom, want sinds kort heeft Groot een andere hobby gevonden: hyrox. De sport waarin oud-topschaatsster Erben Wennemars onlangs het WK meemaakte, wint enorm aan populariteit. Groot heeft ambities om zo'n hyrox-evenement bij te wonen. "Maar eerst wil ik steker worden en goed trainen, zodat ik er echt klaar voor ben."

Joy Beune verrast door besluit van schaatsvriendin: 'We gaan haar wel missen' Topschaatsster Joy Beune kende een fenomenaal seizoen, waarin ze onder meer drie keer wereldkampioen werd op de WK afstanden. Ze was hét uithangbord van Team IKO-X2O. Bij die ploeg vond voorafgaand aan het nieuwe seizoen een zwaar verlies plaats voor Beune.

Groot focust zich echter eerst op haar studie aan de Johan Cruyff Academy. Volgend jaar wil ze daar haar HBO-diploma halen. "Na het stoppen met schaatsen voelde het logisch om ook nieuwe doelen voor mezelf te stellen, al vind ik het best spannend om die nu hardop uit te spreken", stelt Groot.

Eigen bedrijfje

Ze is inmiddels werkzaam als freelancer in de marketing, waar ze "stap voor stap" een eigen bedrijfje aan het bouwen is.

Gestopte topschaatsster (24) geeft update na emotionele boodschap: 'Een nieuw begin' Robin Groot is begonnen aan haar 'nieuwe hoofdstuk'. De voormalig topschaatsster zorgde eerder deze maand voor een zeer onverwacht moment door haar afscheid aan te kondigen. 'Een waas van emoties.'

Beune mist haar ook

Joy Beune sprak zich onlangs bij de opening van het zomerijs in Thialf ook uit over het vertrek van Groot bij IKO-X2O. "Ik vond het niet leuk om te horen. Maar het is haar keuze. En als je niet meer 100% gelukkig bent in wat je aan het doen bent, dan is dat de beste keuze. Ik had het moment niet zelf verwacht. Het is super jammer, we zijn nog maar met een klein groepje. We gaan haar wel missen", sprak Beune tegen Sportnieuws.nl.