Na het olympisch seizoen zwaaien er diverse topschaatsers af. Sommigen maken dat besluit pas een tijdje na het seizoen kenbaar, maar voormalig topsprintster Dione Voskamp (29) was er in maart 2026 al over uit. Inmiddels is ook haar sponsorrelatie afgewikkeld en dat levert een emotioneel bericht op.

Voskamp hoorde jarenlang tot de beste sprinters van Nederland en werd in 2022 zelfs wereldkampioene op de teamsprint, samen met Jutta Leerdam, die haar achternicht is, en Femke Kok. De 500 meter was haar specialiteit en op die afstand stond ze in het voorolympisch seizoen twemaal op het podium bij een World Cup.

Afscheid

Een van de sponsoren van de gestopte schaatsster was het bedrijf KBenP IT Services and IT Consulting. De tijd was gekomen om de relatie officieel te verbreken en dat gebeurde eerder deze maand. Ernst Schoneveld, senior adviseur bij de onderneming, heeft naar aanleiding daarvan een mooi berichtje geplaatst op LinkedIn.

"Afgelopen vrijdag hebben we ‘afscheid’ genomen van Dione Voskamp. Samen met Paul Baak en vele andere collega’s van KBenP en Opdracht Overheid – Interim opdrachten voor professionals hebben wij Dione vier jaar gesponsord, en van dichtbij mogen volgen, in haar streven mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen in Milaan", zo begint hij.

Lieve vriendin

"En wat was het bijzonder om met haar mee te leven. We hebben haar toegejuicht tijdens NK’s, World Cup wedstrijden en De Zilveren Bal", meldt hij verder. "We hebben haar familie en vriend, Indra Médard leren kennen, waar ze zo gelukkig mee is. En, heel stoer van haar, ze was samen met ons aanwezig als toeschouwer bij de 500m in Milaan. We verliezen met haar besluit te stoppen met topsport onze schaatster, maar we behouden een lieve vriendin! Dank Dione, voor je lieve presentaties aan ons! Heel veel geluk met je design carrière."

Met dat laatste doelt hij op het ontwerpbureau dat Voskamp heeft opgericht: Di-One Design. Al tijdens haar schaatscarrière heeft ze dat van de grond getild.

Afscheid met goud

Het was Voskamp gegund om afscheid te nemen met goud. Haar allerlaatste wedstrijd was bij De Zilveren Bal, een bijzonder evenement waarbij mannen en vrouwen de 100 meter rijden.

De ex-schaatsster koesterde bij voorbaat al bijzondere herinneringen aan dat evenement, want in 2022, 2023 en 2024 was ze bij de vrouwen de beste op de wedstrijd over 100 meter. Vorig jaar werd ze geklopt door Femke Kok en dus was ze er bij haar laatste keer op gebrand om de titel te heroveren.

