Het had er alle schijn van dat de droomvakantie van de onlangs gestopte topschaatsster Dione Voskamp met haar schaatsende vriend Indra Medard in het water zou vallen. Maar de vakantie kreeg een onverwachte wending. Daardoor konden de twee hun absolute hoogtepunt als nog beleven. "We hebben het toch gered."

Dione Voskamp besloot aan het eind van het seizoen om haar schaatsen aan de wilgen te hangen. Na een mislukte kwalificatiepoging voor de Olympische Spelen vond ze het wel mooi geweest. De 29-jarige Voskamp nam uiteindelijk winnend afscheid bij De Zilveren Bal in Leeuwarden, en vertrok daarna met haar vriend op vakantie. Daar liep een droom in eerste instantie echter volledig in de soep.

Bijzondere reis

Het schaatskoppel is namelijk helemaal afgereisd naar Zuid-Amerika, om preciezer te zijn Peru. Daar hoopten de twee enkele dagen geleden al een bezoekje te brengen aan het magistrale wereldwonder Machu Picchu, maar dat ging helaas niet door. Zowel Voskamp, de achternicht van Jutta Leerdam, als vriend Medard hadden namelijk te kampen met hoogteziekte, waardoor de reis naar de Inca-stad niet mogelijk werd.

Gelukkig voor het schaatskoppel kwam het toch nog allemaal goed. "Een kleine omweg, maar we hebben het gehaald", schreven Voskamp en Medard op Instagram. Even later deelden ze ook dat ze een wel heel bijzondere gids hebben gehad. "We kregen zelfs een privégids", schreef de voormalig wereldkampioen teamsprint bij een foto van een alpaca. Uiteindelijk toonden de twee trots dat ze zelfs de top hebben gehaald in Peru.

Van die bijzondere reis deelde Voskamp een fotoreeks op Instagram. "We hebben Machu Picchu gehaald! Na een paar zware dagen proberen ons beter te voelen, hebben we het toch gered... en een van de 7 wereldwonderen mogen meemaken", waren ze enthousiast.

Welverdiende vakantie

Zowel Voskamp als Medard straalt van oor tot oor op vrijwel elke foto. Ze genieten behoorlijk van alle mooie natuur en de wilde dieren die Peru rijk is. Ook veel volgers kunnen genieten van de lieve plaatjes van de twee. Waar hun reis de komende dagen naar toe gaat, is nog onduidelijk. In ieder geval hebben de twee het zeer naar hun zin en genieten ze van een welverdiende vakantie, na alle hectiek van het afgelopen schaatsseizoen. Voskamp richt zich vanaf heden op een maatschappelijke carrière met haar eigen bedrijf.