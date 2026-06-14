Topsporters zijn niets zonder een goed team om hun heen, zo ook schaatsicoon Jutta Leerdam. Een van haar wonderdokters onthult hoe het is om met de schaatsster samen te werken.

Wilma Schellingerhoudt is een van de vaste gezichten van schaatstempel Thialf. Als masseuse heeft ze het gros van de Nederlandse schaatstop op haar behandeltafel gehad. De sporter waar Schellingerhoudt het meest mee optrok was Leerdam. Ze heeft dan ook een grote foto van haar in 'haar Jutta-kamer' in Thialf.

Bijzondere samenwerking

Schellingerhoudt beschrijft tegenover Schaatsen.nl dat haar beroep soms zwaar kan zijn, zeker als haar favoriete cliënt langskomt. "Een Jutta Leerdam heb ik echt werk aan. Een groot lichaam. Echt gespierd. Dat is heel wat anders dan een turnstertje van 1 meter 60."

Verder geeft Schellingerhoudt meer details prijs over het werken met Leerdam. Zo is de masseuse altijd in voor een praatje met haar cliënten. Toch onthult ze dat Leerdam soms liever in haar focus blijft. "Jutta heeft weleens gezegd: 'ik heb vandaag geen zin om te praten'. Dat is natuurlijk ook helemaal goed."

Uitzinnige feestvreugde

Toen 'haar' Leerdam afgelopen winter goud won op de olympische 1000 meter in Milaan was Schellingerhoudt door het dolle heen. Zo prijst ze vooral de mentale weerbaarheid zie Leerdam altijd toonde, ook toen ze drie keer per week bij haar op de tafel lag. "In Milaan reed Femke Kok een duivelse tijd. Dan moet je mentaal opbrengen: ik kan dit ook en ik kan nog harder. Ik vind dat iets heel bijzonders."

De gouden prestatie werd door Schellingerhoudt dan ook goed gevierd. "Ik stond op mijn stoel en hoorde mezelf roepen: hou die deur dicht, hou die deur dicht! Na afloop stortte ik helemaal in en had ik er spierpijn van! Ik beleefde het zo serieus. Maar ik heb ook meteen een fles champagne opengetrokken om het te vieren."

Onzekere toekomst

Of Schellingerhoudt in de toekomst nog vaak het lichaam van Leerdam gaat behandelen is nog maar de vraag. Het is nog steeds niet duidelijk of de verloofde van Jake Paul terug gaat keren op de schaatsbaan. De 27-jarige Leerdam geniet momenteel van een celebratie-leven in Amerika en sprak eerder openlijk een kinderwens uit.

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