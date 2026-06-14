Jutta Leerdam liet eerder dit jaar op de Olympische Spelen in Milaan haar droom uitkomen en sindsdien hult de schaatstopper zich in nevelen over haar toekomst. Het heeft er echter alle schijn van dat ze niet heel snel weer op het ijs staat.

Leerdam vertrok in het voorjaar van 2024 bij het toenmalige Team Jumbo-Visma om haar eigen koers te kunnen bepalen richting de Winterspelen van 2026. Ze verzamelde onder de naam Team KaFra een aantal vertrouwelingen om zich heen en dat wierp zijn vruchten af. In Milaan pakte ze haar gedroomde gouden plak op de 1000 meter en daarnaast ook nog het zilver op de 500 meter, achter Femke Kok.

Al in de aanloop naar de Spelen ging het vaak over de toekomst van de 27-jarige Leerdam. Ze maakte er geen geheim van twijfels te hebben over het schaatsleven en meermaals lieten zij en haar verloofde Jake Paul doorschemeren graag een gezin te willen beginnen. Na de succesvolle Spelen liet ze in het midden wat ze zou gaan doen en de laatste maanden lijkt ze vooral te genieten van het vrije leven.

Vakantie Jutta Leerdam

We zien de mateloos populaire Leerdam op haar veelgevolgde sociale media vakantie vieren met haar familie, opduiken bij de werkzaamheden van Paul en genieten van het mooie weer en de enorme villa van haar verloofde op Puerto Rico.

Team KaFra

Leerdams coach Kosta Poltavets liet eerder weten geen idee te hebben van de plannen van zijn pupil. Ploeggenoot Kai Verbij stelde in februari al dat hij niet verwachtte dat Team KaFra door zou gaan en hij keek al rond bij andere ploegen. Ted Dalrymple begon een crowdfundingsactie om zijn loopbaan voort te kunnen zetten.

Navraag van het AD leert dat Team KaFra 'niet langer operationeel is'. Officieel loopt het sponsorcontract nog tot 1 juli. Daarna zit Leerdam dus officieel zonder ploeg. KaFra sloot ondertussen een contract af met atletiekfenomeen Femke Bol. Binnen de schaatswereld lijkt niemand een idee te hebben wat Leerdam komend seizoen gat doen.

Johan de Wit

Schaatscoach Johan de Wit stapte onlangs over naar Team Novus, de ploeg waar Leerdam afgelopen seizoen regelmatig bij aansloot. Wat hem betreft is de Westlandse van harte welkom. Al ziet hij volgens het AD niet zo’n constructie voor zich als bij KaFra, waar alles in functie van Leerdam stond.

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