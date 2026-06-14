Jutta Leerdam is terechtgekomen in een familie waar alles draait om views en likes. Verloofde Jake Paul werd bekend door het internet en dat geldt ook voor zijn broer Logan. De familie ging flink viraal op Instagram door een hartverwarmende video, waarin het nichtje van Leerdam de show stal.

Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul hebben zich al meermaals uitgesproken over hun kinderwens. Tot die tijd moeten ze het doen met het dochtertje van Logan Paul en zijn vrouw Nina Agdal, een Deens model. Esmé werd in september 2024 geboren en viert na de zomer dus haar tweede verjaardag.

Jutta Leerdam doet mee aan TikTok-trend

Auntie Jutta maakte de kleine deze week behoorlijk populair. Samen met Jake, Logan en Nina gunde ze Esmé de hoofdrol in een aandoenlijke video. Die werd in rap tempo meer dan vijf miljoen keer bekeken. Het gezelschap filmde de Flashlight Trend, die behoorlijk populair is op TikTok en Instagram.

Leerdam is gewend aan volle schaatstempels en topsport onder hoogspanning, maar in een nieuwe viral video draait het even totaal ergens anders om. In de video zit de groep samen in een verduisterde woonkamer, gewapend met de zaklampen van hun smartphones. Geen bokshandschoenen, camera-gevechten of schaatswedstrijden deze keer, maar een huiselijk moment waarbij alle aandacht uitgaat naar Esmé.

Zodra het refrein van de akoestische versie van het nummer Remember begint, schakelen Leerdam en co om de beurt hun zaklamp aan en uit. Het resultaat: een soort vrolijk stroboscoopeffect waarbij vooral de verbaasde reactie van de dochter van Paul en Agdal centraal staat. Zij glundert van oor tot oor. "Haar ogen", schrijft Logan Paul dan ook bij video.

Rol in tv-programma

Het is zeer de vraag van wanneer de beelden dateren. Leerdam verbleef namelijk de voorbije dagen in Italië, waar ze samen met zanger Gerard Joling opnames had voor het programma Casa di Beau. Daarin komen twee werelden die niets met elkaar gemeen hebben samen. Dat levert vaak diepgaande gesprekken op en ook tranen.

Van Leerdam is nog niet bekend wat ze in de toekomst gaat doen. Op de Olympische Winterspelen maakte ze haar grote droom waar: goud op de 1000 meter. Leerdam won ook nog eens zilver op de 500, waarna ze openlijk uitsprak nog niet te weten of ze door zou gaan. In de zomer hakt ze hoogstwaarschijnlijk de knoop door.

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