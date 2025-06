Angel Daleman maakte het afgelopen seizoen vooral indruk op de langebaan, maar kan ook op de shorttrack uitstekend uit de voeten. Voor komend seizoen gaan we waarschijnlijk een primeur zien op dat tweede onderdeel, zo vertelde de 18-jarige schaatssensatie.

"Ik ga shorttracken vanuit Team Essent, want ik zit niet meer bij TeamNL", zo legde Daleman uit in de Sportnieuws.nl-podcast Schaatsinside. "Ik heb Jac (Orie, red.) als hoofdcoach gekozen en daarom mochten wij niet meer in het shorttrackteam zitten. Helemaal prima, dus dan ga ik nu vanuit Team Essent shorttracken dit seizoen." De geboren Noord-Hollandse spreekt over 'we', omdat ploeggenote Suzanne Schulting dezelfde keuze maakte.

"Ik weet nog niet hoe we het precies gaan doen met de pakken, maar waarschijnlijk rij ik het NK dan in een roze pak", denkt Daleman. Hoe het precies met Suzanne Schulting zal gaan, weet ze nog niet.

“Wij hebben voor Jac gekozen als hoofdcoach, anders heb je verschillende coaches en dat is gewoon onhandig”, meent Daleman “Vorig jaar was het best intens”, erkent haar eveneens schaatsende vriend Beau Snellink. “Dat was gewoon chaotisch”, bevestigt Daleman.

Op de vraag of het allemaal in overleg met schaatsbond KNSB is gegaan, moet Daleman het antwoord schuldig blijven. “Ik weet het niet eens precies, ik kreeg een belletje en ineens boem was ik eruit. Niels (bondscoach Kerstholt, red.) belde mij. Het is nog niet helemaal uitgestippeld. Maar ik zit nu bij Team Essent en als ik ga shorttracken, ga ik ook voor Team Essent shorttracken.”

Het is binnen het shorttrack bepaald niet gebruikelijk dat een deelnemer voor een commerciële ploeg rijdt. Normaal gesproken is dat altijd TeamNL. “Het is wel noodgedwongen", stelt Daleman. "Het was ook niet de bedoeling, maar het is zo gelopen. En ik wil shorttracken, dus dan sta ik daar straks gewoon. Dat is zeker fantastisch. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken, ik heb geen idee nog.”

