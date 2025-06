Openhartige topschaatsers Angel Daleman en Beau Snellink geven geheim prijs over relatie: 'We zaten op een roze wolk en gingen als een raket'

Angel Daleman (18) en Beau Snellink (24) bewegen zich als twee gelukkige schaatsers door het leven. Ze staan allebei onder contract bij Team Essent en hebben sinds dit jaar ook nog eens een liefdesrelatie met elkaar. Samen zijn ze begonnen aan een ontdekkingsreis, met naast hun liefde voor elkaar ook een groot sportief doel. "Dat brengt ons naar een hoger niveau."

Angel Daleman bevestigde in maart van dit jaar tegenover Sportnieuws.nl al haar relatie met Beau Snellink. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside spreekt het koppel naast de sportieve ambities ook openhartig over de liefdesrelatie.

Beluister hieronder het openhartige gesprek met Angel Daleman en Beau Snellink.

Liefde ontstaan in vliegtuig

"Hoe dat ontstaan is? Vorig jaar zaten we natuurlijk bij elkaar in het team", leidt Snellink de anekdote in. Daleman trainde vanaf vorig jaar zomer mee met Team Essent, maar maakte destijds officieel nog geen onderdeel uit van Team Essent. Volgens Snellink was er geen sprake van liefde op het eerste gezicht. "We waren daar ook helemaal niet mee bezig. We hadden allebei ons eigen leven en eigen ding."

Dat alles veranderde toen beide topschaatsers zich wisten te plaatsen voor de World Cups. "Toevallig zaten we naast elkaar in het vliegtuig en toen begon lichtelijk het vonkje over te springen door de gesprekken die er plaatsvonden", zegt Snellink. "Verder op de World Cups leerden we elkaar vervolgens wat meer ontdekken."

Discussies over schaatsen

Daleman en Snellink geven vooral aan dat ze samen veel 'aanknopingspunten' hebben. "Je bent allebei schaatsers en weet waar je het over kunt hebben. Al gaat het bij ons thuis eigenlijk totaal niet over schaatsen", stelt Snellink. "Wij hebben het eigenlijk vooral over andere dingen die buiten de sport plaatsvinden. Gewoon leuke dingen. En soms hebben we wel eens een discussie over schaatstechniek, maar dat is nooit lang. Dat is wel heel fijn."

Daleman en Snellink wonen overigens nog niet samen. "We zijn wel veel bij elkaar", zegt Daleman. "Gelukkig gaat het bij ons niet alleen over schaatsen", vervolgt ze. "Af en toe natuurlijk wel. Soms kan er wel eens een discussie ontstaan. Af en toe botst dat even, maar dat is snel voorbij."

Naast de liefde voor elkaar daagt het schaatsduo elkaar ook op sportief vlak uit. Al helemaal als ze over techniek of trainingsschema's sparren. "Dat brengt ons naar een hoger niveau. We hebben allebei een visie. Daar hebben we het dan over. Soms buigen we met elkaar mee en soms niet. Dat is gewoon belangrijk. Hier en daar kunnen we elkaar helpen. Als we iets zien wat beter kan, dan zeggen we dat ook. Dat is denk ik van meerwaarde."

Successen Angel Daleman en Beau Snellink

Snellink en Daleman beleefden afgelopen seizoen in elk geval al de nodige successen. Zo werd Daleman met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting wereldkampioen op de teamsprint. Met haar toen nog 17 jaar werd ze de op een-na-jongste wereldkampioene in de schaatsgeschiedenis. "Zo vet om op jonge leeftijd met deze twee grote namen mijn eerste wereldtitel te pakken", zei ze toen in Hamar voor de camera's. "Echt heel cool."

Snellink werd Nederlands kampioen allround en greep bij het WK afstanden ook nog zilver op de 5000 meter en brons op de ploegachtervolging. "We zaten op een grote roze wolk en gingen als een raket", lacht Snellink.

Winterspelen in Milaan

Inmiddels is voor Daleman en Snellink de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Het tweetal bivakkeerde onlangs met Team Essent in Collalbo, waar een trainingskamp werd belegd. "We zijn bezig om straks zo goed mogelijk aan de winter te beginnen. Eigenlijk ben ik nog niet bezig met de Winterspelen. Ik wil vooral mezelf verbeteren. Dat geldt, denk ik, ook voor Angel. Zodra we onszelf verbeteren, dan zijn er leuke dingen mogelijk. Natuurlijk wil ik heel graag naar de Winterspelen toe en daar heel goed presteren."

Angel Daleman en Beau Snellink in de schaatspodcast van Sportnieuws.nl

