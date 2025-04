Topschaatsster Angel Daleman opnieuw middelpunt van lastige situatie: 'Dat is het grote verschil'

Topschaatsster Angel Daleman is geen onderdeel meer van het Nederlands shorttrackteam. Het 18-jarige supertalent sprak recent nog de droom uit om zowel op de langebaan als in het shorttrack uit te komen op de Olympische Spelen van 2026. Maar die droom is nu onzeker.

De schaatsster tekende na een lange soap rondom haar toekomst een 2-jarig contract bij Team Essent. 'Officieel' mocht Daleman vanwege haar leeftijd aanvankelijk niet tekenen bij een profteam, maar na goedkeuring van alle vier de Nederlandse commerciële teams besloot de schaatsbond KNSB een uitzondering voor haar te maken.

Lastige situatie

Daleman liet afgelopen weekend nog onder meer aan de NOS weten op twee disciplines naar de Spelen van Milaan te willen: op de langebaan én als shorttracker. Maar de kans dat die droom uitkomt is kleiner geworden. Bondscoach Niels Kerstholt heeft haar niet opgeroepen voor de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS), zo laat de KNSB weten op haar website.

Haar nieuwe contract bij langebaanploeg Team Essent zorgt namelijk voor een lastige situatie. "Dat is het grote verschil", vertelt haar manager Dennis Klaster aan NU.nl. "Nu is Jac Orie verantwoordelijk voor haar programma. Haar basis is nu Team Essent. Vorig jaar was Kerstholt verantwoordelijk voor de multidisciplinaire afstemming en was haar basis de NTS." Daleman blijft regelmatig meetrainen met de shorttrackselectie.

Team NL shorttrack

Het Nederlands team bestaat in het jaar richting de Olympische Spelen nog wel uit andere bekende namen. Selma Poutsma en de zusjes Velzeboer blijven logischerwijs tot de selectie behoren, net zoals Sjinkie Knegt, Jens van 't Wout en Itzhak de Laat. Bij de mannen heeft talent Hugo Bosma de selectie verlaten, terwijl de 20-jarige Bibi Arts de enige debutant is.

Vrouwen: Bibi Arts, Zoë Deltrap, Diede van Oorschot, Selma Poutsma, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer



Mannen: Teun Boer, Friso Emons, Kay Huisman, Sjinkie Knegt, Daan Kos, Itzhak de Laat, Sven Roes, Bram Steenaart, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout.

Olympische Spelen

De Olympische Winterspelen van 2026 worden gehouden in de Italiaanse steden Milaan en Cortina d'Ampezzo. Van 6 februari 2026 tot en met 22 februari zullen de Nederlandse shorttrackers en langebaanschaatsers voor goud gaan.