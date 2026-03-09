Na de WK sprint en de WK allround in Thialf is het schaatsseizoen over, toch? Toch niet: twee wereldkampioenen moeten komend weekend weer aan de bak bij een allroundtoernooi.

Voor de Nederlandse schaatsers is het wel klaar voor dit seizoen. Alles is afgewerkt, van nationale kampioenschappen tot WK's en natuurlijk de Olympische Winterspelen. Wel is er woensdag nog de Zilveren Bal in Leeuwarden, maar dat is geen officieel evenement.

Wereldkampioenen

Bij de WK allround van afgelopen weekend in Thialf werden Sander Eitrem en Ragne Wiklund uit Noorwegen de winnaars. Voor het eerst in 20 jaar leverde Nederland geen allroundkampioen bij de WK voor mannen of vrouwen.

Beide toppers moeten komend weekend alweer de schaatsijzers onderbinden. Van vrijdag tot en met zondag vinden namelijk de Noorse allroundkampioenschappen plaats. Dus ver nadat alle belangrijke toernooien al zijn gehouden. Er zijn dus ook geen startbewijzen gekoppeld aan het Noorse allroundtoernooi.

Bjarne Rykkje

De Noorse bondscoach Bjarne Rykkje vertelt erover in de NOS Schaatspodcast. "Ja, we hebben volgende week de Noorse kampioenschappen allround, in Bjugn. Ik ga er wel heen, ja. Voor ons is dat echt wel mosterd na de maaltijd. We hebben er wel express voor gekozen om het zo te doen. Dan hebben we een ideale weg gehad naar de grote toernooien. Eitrem en Wiklund zijn er bij."

Ook zegt hij aan te blijven als bondscoach. "Ik blijf bij de Noorse bond. Hoe dat er precies uit gaat zien weten we nog niet. Maar ik blijf bij de allrounders. Ik ga bijtekenen."

Eitrem

Eitrem is vorig weekend voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen allround geworden. De 24-jarige Noorse schaatser hield met de winst op de 10 kilometer Jordan Stolz van zijn tweede wereldtitel allround af. Chris Huizinga eindigde als beste Nederlander op de zevende plaats. Stijn van de Bunt sloot zijn eerste WK allround af als achtste.