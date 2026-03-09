Topschaatsers Jenning de Boo en Joy Beune rijden woensdag een zeer bijzondere wedstrijd. Bij De Zilveren Bal in Leeuwarden schaatsen ze tegen elkaar op de 3000 meter.

Om twee redenen is het een opmerkelijke krachtmeting: mannen en vrouwen rijden nooit tegen elkaar op individuele afstanden én sprinter De Boo reed nog nooit in zijn leven een 3000 meter.

Marcel Bosker

De Boo en Beune kwamen zelf op het idee om een 3000 meter tegen elkaar te rijden. Voor Beune is die afstand gesneden koek. Ze werd al eens wereldkampioen op die afstand en reed er afgelopen weekend nog eentje bij de WK allround in Thialf. De Boo beperkt zich tot de 500 en 1000 meter; op beide disciplines pakte hij olympisch zilver in Milaan.

Zilveren Bal-projectleider Bram Smallenbroek is erg enthousiast over de unieke clash. In gesprek met Leeuwarder Courant zegt hij :"Het was hun eigen idee. Vervolgens heeft Marcel Bosker, ploeggenoot van Jenning, contact met ons opgenomen. Hij is vriend van de Zilveren Bal. Wij waren meteen enthousiast. Tuurlijk moeten ze dit gaan doen."

Geld

Het gaat de twee vooral om de lol en natuurlijk om 'bragging rights' voor de winnaar. Maar ze willen er ook wel financieel iets wijzer van worden. Prijzengeld of startgeld staan er echter niet op het spel in Leeuwarden.

"We zijn maar een kleine club met een klein budget", legt Smallenbroek uit. "Soms kunnen we een uitzondering maken. Voor buitenlandse rijders regelen we een onkostenvergoeding." Toch is er wel wat geld gemoeid met De Boo versus Beune: "Ze hebben zelf een sponsor geregeld."

Jordan Stolz

De winnaar van de Zilveren Bal (een wedstrijd over 100 meter) verdient 1500 euro. Bij het sprinttoernooi over 100 meter komen telkens drie schaatsers op het ijs. Jordan Stolz is één van de namen die zijn deelname heeft toegezegd. De olympisch kampioen op de 500 en 1000 meter werd vorig jaar derde op de ultrakorte sprint. Ook regerend kampioen Yevgeniy Koshkin is erbij.