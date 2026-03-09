Wat een seizoen heeft Jenning de Boo beleefd. De topschaatser pakte tweemaal olympisch zilver in Milaan en werd op grootse wijze wereldkampioen sprint. De Groninger weet eigenlijk ook niet hoe hij dat heeft klaargespeeld.

In gesprek met de dj's van Radio 538 zegt De Boo over zijn vorm: "Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat kwam. Ik merkte in de week richting de WK sprint dat ik heel goed reed. Best gek, want ik moest bij de Olympische Winterspelen op mijn best zijn. Het komt denk ik ook omdat ik twee keer zilver heb gehaald, daardoor bleef ik hongerig."

Beste vrienden

Het was een van de zeldzame keren dat De Boo sneller was dan Jordan Stolz, de 21-jarige Amerikaan die goud haalde bij de olympische 500 meter en 1000 meter. Zal Stolz nu met wat meer angst en beven op het ijs staan als hij tegen De Boo moet strijden? "Dat hoop ik", zegt De Boo. "Ik heb hem wel eerder verslagen, het is niet zo dat het helemaal uit het niets kwam. Ik denk wel dat hij iets scherper is nu, richting mij."

Over Stolz gesproken: hun rivaliteit kent eigenlijk geen scherpe kantjes. "Het is een hartstikke sportieve gast", aldus De Boo. "Al kan ik hem niet een van mijn beste vrienden noemen. We spreken elkaar niet zo heel veel."

Liefdesleven

Ook krijgt De Boo weer een vraag over zijn liefdesleven. De topschaatser is vrijgezel, maar zal vanwege zijn prestaties, charme en uiterlijk vast goed in de markt liggen. En in Thialf barstte het van de spandoeken voor hem.

Hij krijgt de vraag of daar misschien wat tussen zit voor hem. "Hoe ik ga kiezen? Iene, miene, mutte", grapt hij. "Of ik tijd heb voor een meisje? Afgelopen winter niet. Bizar hoeveel tijd ik weg ben geweest."