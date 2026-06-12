Schaatskampioen Jordan Stolz (22) is geen man van grote woorden en opvallend gedrag. Ja, op het ijs kan de Amerikaan geweldig uithalen. Daarbuiten is hij schuchter, al laat hij steeds wat meer van zichzelf zien. Ditmaal letterlijk, met een opvallende video op zijn socials.

Stolz werd bij de Olympische Winterspelen eerder dit jaar kampioen op de 500 meter en 1000 meter, ook nam hij uit Milaan zilver mee op de 1500 meter. Vervolgens probeerde hij in Thialf in één weekend de WK sprint en WK allround te winnen. Dat lukte niet: Jenning de Boo won het eerste toernooi en bij het andere viel hij buiten het podium.

Ontbloot bovenlijf

Inmiddels is Stolz stevig aan het trainen om ook in het na-olympisch seizoen zijn mannetje te staan op diverse afstanden. Vorig seizoen won hij ook een World Cup op de mass start, ten teken dat hij niet alleen maar wil sprinten. In een video op Instagram laat hij zien dat hij stevig aan de gewichten staat te sleuren, met ontbloot bovenlijf.

In de reacties blijkt dat mensen het waarderen dat Stolz laat zien hoe diep hij moet gaan om zijn krachtige lijf te onderhouden. Iemand schrijft: "Meer van dit, graag. Dit is hoe je de bakkerij bouwt", zo klinkt het metaforisch. Een ander schrijft: "Buitengewoon. Dat gewicht bewegen met zoveel snelheid is waanzinnig."

Thirst traps

Collega en maatje Casey Dawson plaagt: "Post je nou ook thirst traps?" De term 'thirst trap' verwijst naar content op socials waarmee influencers hun lichaam laten zien, zoals Stolz nu met zijn blote bast. Je kan het zien als 'Post je nu ook uitdagende beelden?' Letterlijk betekent het 'een val voor dorstige mensen', waarbij het gaat om de zogeheten dorst naar het zien van aantrekkelijke lichamen van bekende mensen.

Ene 'Gotjodo' bemoeit zich met het gesprek en zegt dat beiden zich schuldig maken aan thirst trapping. Daarop beaamt Stolz dat Dawson dat in elk geval wel doet.

Tevreden

Na de twee WK's keek Stolz tevreden terug op het seizoen. "Ik ben blij met sommige resultaten, sommige kunnen beter. Ik heb twee keer olympisch goud. Ik wilde er drie winnen, maar kwam terug met twee keer goud en zilver. Dat is best goed. Ik herinner me een 1000 meter hier in Thialf en de 500 meter op de Spelen. Dat waren perfecte races."

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