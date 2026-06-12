Elk jaar wijst het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Time aan wie de 'persoon van het jaar' is. Dit jaar besloot Time ook met een nieuwe lijst te komen: de 100 invloedrijkste sporters. Daarop vallen enkele zaken op, bijvoorbeeld dat er geen Nederlanders present zijn. Jutta Leerdam en Max Verstappen zien wel hun collega's opduiken.

Elk jaar wordt wereldwijd uitgekeken naar de uitverkiezing van Time Person of the Year. Dat is niet per se een eretitel. Het blad wil er slechts mee aangeven welk figuur het nieuws heeft gedomineerd of erg veel invloed heeft gehad op wereldwijde ontwikkelingen.

Zo werd bijvoorbeeld in 2016 president Donald Trump uitgeroepen tot Person of the Year, terwijl Time voldoende kritiek had en heeft op zijn beleid.

Invloedrijkste sporters

Voor de lijst The 100 Most Influential People in Sports 2026 heeft Time de blik gericht op roemruchte atleten. In het artikel rondom de lijst met 100 invloedrijkste sporters geven ze aan dat sport een steeds grotere rol speelt in de maatschappij. "De Olympische Winterspelen en het WK voetbal plus evenementen zoals het optreden van Bad Bunny bij de Super Bowl Halftime Show bewijzen dat sport het gesprek van de dag domineert zoals nooit tevoren", staat er.

Met dat uitgangspunt in gedachten, is het een tikje verbazingwekkend dat schaatser Jordan Stolz wel op de lijst terecht is gekomen en Jutta Leerdam niet. Wereldwijd brengt de Westlandse kampioene meer teweeg dan Stolz, wat ook samenhangt met zijn meer introverte karakter en keus om niet zoveel te doen met social media.

Max Verstappen

Sowieso staan er geen Nederlanders op de lijst. Formule 1-kampioen Lando Norris is wel vereerd met een plekje. Dat lijkt puur te zijn gebaseerd op resultaat. De Brit werd immers in 2025 kampioen, maar kijk je naar invloed en media-aandacht, dan zou Max Verstappen (vorig jaar tweede) toch meer voor de hand liggen.

Toch heeft Leerdam weinig te klagen over de erkenning die ze krijgt in de Verenigde Staten, het land van haar verloofde Jake Paul. In maart werd Leerdam opgenomen in de Europese versie van de lijst Forbes 30 under 30. Het zakelijke magazine Forbes kiest in allerlei categorieën dertig mensen die jonger dan 30 jaar oud zijn en iets bijzonders hebben betekend. Leerdam had een uitverkiezing gekregen in de categorie 'Sport en spel'.

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