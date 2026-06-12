Al de hele week duiken er berichten en beelden op van een bijzondere combinatie: schaatskampioene Jutta Leerdam (27) met zanger Gerard Joling (66). De twee blijken mee te werken aan een tv-programma en brengen nu keer op keer wat details naar buiten.

Het programma in kwestie is Casa di Beau. In die show van RTL ontvangt presentator Beau van Erven Dorens twee bekende Nederlanders in een luxe villa. Die twee beroemdheden komen meestal uit uiteenlopende werelden, zodat ze bij hun kennismaking een hoop te ontdekken en bespreken hebben. De combi Leerdam en Joling past prima bij dit concept.

Verliefd

Wanneer de uitzending op tv wordt uitgezonden, is momenteel niet bekend. Volgens Joling mocht het publiek sowieso niet eens weten dat hij en Leerdam waren uitgenodigd. Joling flapte er in gesprek met de Radio 538 Ochtendshow uit dat het project in voorbereiding was.

Leerdam en Joling verblijven in een kapel aan een Italiaans meer. "Het is echt fantastisch, genieten. Heerlijk weer. We hebben bizarre dingen gedaan", vertelde Joling aan Shownieuws. "We hebben in het bubbelbad gezeten. Het is zo'n sportief mens en het is zo'n vakvrouw. Ik ben echt dol op haar. Ik was al verliefd op haar, maar nu ben ik echt heel erg verliefd op haar."

Wakker worden

Of die verliefdheid wederzijds is, valt te betwijfelen. Leerdam is verloofd met de steenrijke Amerikaanse bokser en content creator Jake Paul. Maar Leerdam is wel net als Joling verliefd geworden op de omgeving waarin ze bivakkeren. Vrijdagmiddag postte ze op TikTok beelden van het meer. Ze schrijft in de video zelf: "Wakker geworden in Italië nabij een meer."

En haar bijschrift luidt: "Er is geen betere manier om wakker te worden dan in mijn favoriete land."

Favoriete land

De Westlandse verblijft regelmatig bij Paul in Puerto Rico en bezoekt met hem glamoureuze evenementen in de Verenigde Staten, zoals zijn vechtsportgala's. Dat ze dan toch Italië noemt als favoriete land hangt wellicht samen met het allergrootste succes dat ze als topschaatster heeft behaald. Dat was in februari 2026 in Milaan. Daar werd ze olympisch kampioene op de 1000 meter.

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