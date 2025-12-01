De World Cup schaatsen keert van 5 tot en met 7 december terug op Europese bodem. Schaatstempel Thialf in Heerenveen is het decor voor de derde wereldbeker van het seizoen. Het programma herbergt flink wat veranderingen ten opzichte van de World Cups in Salt Lake City (Amerika) en Calgary (Canada).

Voor de Nederlandse schaatsfans ziet het schema er qua tijden in ieder geval al een stuk gunstiger uit. Waar ze in november lang op moesten blijven om alle toppers in actie te zien, zijn de tijden nu weer een stuk gunstiger. Maar niet alleen de tijden zijn anders, ook het programma van de afstanden is flink aangepast. Zo is er geen ploegenachtervolging meer en moeten de mannen en vrouwen nóg verder dan tot nu toe.

Veel wijzigingen

In Amerika en Canada was de volgorde hetzelfde: de openingsdag bevatte de 1000 meters van beide geslachten en de langste afstanden voor de mannen en de vrouwen. Daar waren dat echter de 5000 meter en 3000 meter. In Heerenveen moeten de schaatsers nog verder: de mannen rijden dan de 10.000 meter en de vrouwen de 5000 meter. Ook is er maar één 500 meter in plaats van de gebruikelijke twee. Daarnaast worden de 1000 en 1500 meters door elkaar gereden in plaats van op één dag één afstand bij zowel de mannen als de vrouwen.

Programma en tijden World Cup schaatsen Heerenveen

Op vrijdag 5 december begint het schaatsgeweld in Thialf met de 5000 meter bij de vrouwen, gevolgd door de 1500 meter mannen en het slotakkoord is voor de 1000 meter vrouwen. Hoe is Jutta Leerdam bijvoorbeeld hersteld van haar aanrijding?



Programma vrijdag 5 december:



14.15 uur: start B-groep

18.55 uur: 5000 meter vrouwen

20.06 uur: 1500 meter mannen

20.57 uur: 1000 meter vrouwen



Programma zaterdag 6 december:



08.45 uur: start B-groep

14.15 uur: 10.000 meter mannen

16.21 uur: 1500 vrouwen

17.12 uur: 1000 meter mannen



Programma zondag 7 december:



11.10 uur: start B-groep

14.15 uur: 500 meter vrouwen

14.43 uur: 500 meter mannen

15.30 uur: mass start vrouwen

15.51 uur: mass start mannen

16.23 uur: teamsprint vrouwen

16.43 uur: teamsprint mannen

Klassementen World Cup

Na de World Cup in Heerenveen is er nog één World Cup, in het Noorse Hamar, die telt voor de plekken op de Olympische Spelen. De Nederlandse schaatsers moeten in de klassementen dan zorgen dat ze in de top van de wereld staan. Check hieronder de huidige klassementen.