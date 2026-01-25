De World Cup schaatsen in Inzell was de laatste van dit seizoen. Diverse Nederlanders pakten in het laatste weekend de klassementzege en mogen zich dus de beste van de wereld noemen. Een lekkere opsteker richting de Olympische Spelen, die binnen twee weken na Inzell op de toppers wachten. Check hier de klassementen van de World Cup na de vijf gereden schaatsweekenden.

Jordan Stolz en Femke Kok zijn de grote winnaars geworden van de World Cup. De Nederlandse topsprintster won op zowel de 500 meter als de 1000 meter het eindklassement en dat lukte maar weinig schaatssters. Na afloop was ze dan ook dolblij. Bij de mannen groeide Jordan Stolz maar weer eens uit tot veelvraat, want hij pakte liefst drie klassementen. Ondanks twee keer verslagen te zijn door Damian Zurek op de 500 meter, won hij de drie kortste afstanden.

Puntentelling World Cups

De winnaar van elke wedstrijd (in de A-groep) krijgt 60 punten, de nummer twee verdient er 54 en een derde plek levert 48 punten op. Hoe lager in de uitslag, hoe kleiner de verschillen worden tussen de plekken. De puntentelling is zo gemaakt dat het loont om bij alle wedstrijden aan de start te staan. Een diskwalificatie, zoals Kjeld Nuis overkwam op de 1000 meter in Salt Lake City, is direct fataal voor je klassement, want dat levert nul punten op. Bekijk hieronder de eindstanden per afstand.

500 meter vrouwen

1. Femke Kok - 420 punten

2. Kaja Ziomek-Nogal - 344 punten

3. Erin Jackson - 335 punten

4. Marrit Fledderus - 331 punten

5. Sophie Warmuth - 299 punten

6. Yukino Yoshida - 295 punten

7. Martyna Baran - 291 punten

8. Serena Pergher - 285 punten

9. Beatrice Lemarche - 280 punten

10. Kristina Silaeva - 279 punten

500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 499 punten

2. Damian Zurek - 441 punten

3. Jenning de Boo - 372 punten

4. Wataru Morishige - 325 punten

5. Björn Magnussen - 302 punten

6. Marten Liiv - 290 punten

7. Sebas Diniz - 284 punten

8. Jun-Ho Kim - 279 punten

9. Yuta Hirose - 279 punten

10. Cooper Mcleod - 276 punten

1000 meter vrouwen

1. Femke Kok - 264 punten

2. Jutta Leerdam - 223 punten

3. Brittany Bowe - 209 punten

4. Miho Takagi - 204 punten

5. Marrit Fledderus - 203 punten

6. Beatrice Lamarche - 193 punten

7. Rio Yamada - 179 punten

8. Qi Yin - 146 punten

9. Ellia Smeding - 144 punten

10. Erin Jackson - 138 punten

1000 meter mannen

1. Jordan Stolz - 300 punten

2. Damian Zurek - 234 punten

3. Jenning de Boo - 321 punten

4. Tim Prins - 196 punten

5. Finn Sonnekalb - 179 punten

6. Marten Liiv - 176 punten

7. Cooper Mcleod - 175 punten

8. Joep Wennemars - 166 punten

9. Conor McDermott-Mostowy - 163 punten

10. Ryota Kojima - 159 punten

1500 meter vrouwen

1. Miho Takagi - 248 punten

2. Joy Beune - 240 punten

3. Antoinette Rijpma-de Jong - 223 punten

4. Ragne Wiklund - 218 punten

5. Brittany Bowe - 209 punten

6. Nadezhda Morozova - 178 punten

7. Nikola Zdrahalova - 175 punten

8. Ivanie Blondin - 171 punten

9. Mei Han - 171 punten

10. Kaitlyn McGregor - 152 punten

1500 meter mannen

1. Jordan Stolz - 300 punten

2. Kjeld Nuis - 244 punten

3. Zhongyan Ning - 242 punten

4. Finn Sonnekalb - 220 punten

5. Tim Prins - 174 punten

6. Sander Eitrem - 172 punten

7. Daniele Di Stefano - 162 punten

8. Gabriel Odor - 158 punten

9. Tijmen Snel - 142 punten

10. Kazuya Yamada - 139 punten

Lange afstanden vrouwen (3000 & 5000 meter)

1. Ragne Wiklund - 270 punten

2. Isabelle Weidemann - 227 punten

3. Joy Beune - 222 punten

4. Valerie Maltais - 222 punten

5. Nadezhda Morozova - 185 punten

6. Sandrine Tas - 183 punten

7. Marijke Groenewoud - 182 punten

8. Martina Sablikova - 182 punten

9. Francesca Lollobrigida - 179 punten

10. Ivanie Blondin - 161 punten

Lange afstanden mannen (5000 & 10.000 meter)

1. Metodej Jilek - 210 punten

1. Timothy Loubineaud - 205 punten

3. Sander Eitrem - 193 punten

4. Casey Dawson - 175 punten

5. Davide Ghiotto - 166 punten

6. Ted-Jan Bloemen - 160 punten

7. Chris Huizinga - 145 punten

8. Jorrit Bergsma - 141 punten

9. Riccardo Lorello - 138 punten

10. Beau Snellink - 126 punten

Mass start vrouwen

1. Mia Manganello - 253 punten

2. Marijke Groenewoud - 252 punten

3. Ivanie Blondin - 234 punten

4. Valerie Maltais - 221 punten

5. Bente Kerkhoff - 183 punten

6. Ramona Härdi - 158 punten

7. Ji-Woo Park - 157 punten

8. Kaitlyn McGregor - 157 punten

9. Jeannine Rosner - 147 punten

10. Fran Vanhoutte - 144 punten

Mass start mannen

1. Jorrit Bergsma - 227 punten

2. Andrea Giovannini - 223 punten

3. Bart Swings - 211 punten

4. Metodej Jilek - 199 punten

5. Livio Wenger - 185 punten

6. Felix Maly - 167 punten

7. Jae-Won Chung - 158 punten

8. Antoine Gelinas-Beaulieu - 154 punten

9. Viktor Hald Thorup - 153 punten

10. Jordan Stolz - 152 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Canada - 168 punten

2. Japana - 156 punten

3. Verenigde Staten - 145 punten

4. Nederland - 134 punten

5. Duitsland - 119 punten

Ploegenachtervolging mannen

1. Verenigde Staten - 180 punten

2. Nederland - 134 punten

3. Frankrijk - 133 punten

4. Italië - 128 punten

5. Duitsland - 126 punten

6. China - 124 punten

7. Noorwegen - 122 punten

8. Japan - 120 punten

