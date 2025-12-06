Topschaatsster Jutta Leerdam blikt vrijdag na haar overwinning op de 1000 meter bij de World Cup in Thialf terug op het fietsongeluk waarbij ze afgelopen week gewond raakte. Gelukkig liep het met een sisser af, maar de Nederlandse is zich wel bewust van de gevaren. "Ik zat twee keer in een situatie waarin iemand mij niet ziet."

Leerdam is opgelucht na de overwinning op de 1000 meter. Ze voelde zich goed en dat had ze een week geleden niet verwacht. Dat had te maken met een ongeluk tijdens een fietsongeluk. "Daar maakte ik me echt zorgen om. Dat ik nu toch win is een fijne bevestiging."

'Zo'n naar gevoel'

Ze werd van de weg gereden door een automobilist. "Er zat iemand op z'n telefoon en die ging twee keer op mijn baan. Ik dacht na de eerste keer: oh hij heeft me gezien, maar toch niet. Hij ging weer terug en ik zat gewoon vast. Dat is zo'n naar gevoel", legt ze uit. Ze liep schaafwonden op aan haar armen en een flinke snee in haar kin.

Het is niet de eerste keer dat ze over het hoofd gezien wordt. "Ik had eigenlijk hetzelfde op het ijs in Salt Lake met Ivanie (Blondin, red.). Die zag mij niet. Ik zat twee keer in een situatie waarin iemand mij niet ziet, vraag me niet hoe want ik ben heel lang", zegt Leerdam met een lach.

Ze realiseert zich wel dat een ongeluk in een klein hoekje zit. "Dat is gewoon onmacht. Dat zoiets kan gebeuren waar je geen invloed op hebt, terwijl je gewoon hard werkt voor je doel", aldus de Nederlandse. "Hij heeft me niet geraakt met de auto, maar wel van de weg afgereden. Ik wil er ook niet te groot ding van maken. Het is gewoon naar, maar het had ook erger gekund. Ik heb in ieder geval niks gebroken of een erge hersenschudding of zoiets. Ik moet gewoon doorgaan en focussen."

'Ik ben natuurlijk niet dom'

Haar kin is al goed hersteld. Er zaten vijf hechtingen in, maar nu is er alleen nog een kleine schaafwond op haar bovenlip te zien. Wellicht krijgt het ongeluk nog een staartje. "Ik heb een foto van zijn nummerbord, ik ben natuurlijk niet dom", lacht Leerdam.

