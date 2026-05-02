Als schaatsicoon Gunda Niemann-Stirnemann onder de indruk van je is, dan moet er wel iets bijzonders zijn gebeurd. De Duitse meervoudig olympisch schaatskampioene kon niet geloven wat ze zag gebeuren en postte daar vervolgens over op haar socials.

De 59-jarige Niemann-Stirnemann won meer in haar vlekkeloze loopbaan dan hier even snel valt op te sommen. Van 1988 tot 2001 was ze jaar in jaar uit de grote favoriete op allroundtoernooien en de langere afstanden.

Hoogstens landgenote Claudia Pechstein kon het haar structureel moeilijk maken, maar voor veel schaatsvolgers zal Niemann-Stirnemann gelden als succesvolste schaatsster ooit. Ze werd bijvoorbeeld achtmaal wereldkampioene allround. Ondanks een niet heel denderende sprint won ze op zowel de EK als WK allround driemaal de 500 meter. Dat tekent haar wilskracht, die zich ook uitte in haar beweeglijke schaatsstijl.

'Als je niet kan geloven...'

Het schaatsicoon plaatste deze week op Instagram een bericht over Lennart Jasch. Dat is een Duitse wielrenner die twee jaar geleden besloot zijn schaatsen in te ruilen voor de fiets. Die overgang van de ene sport naar de andere gaat hem goed af. De 25-jarige fietser uit Prien won recent de vierde etappe in de Tour of the Alps. Niemann-Stirnemann plaatst bij een foto van Jasch: "Als je niet kan geloven wat er net is gebeurd."

In het bijschrift zet ze ook nog dit neer: "Van een sprinter naar een succesvolle wielrenner. Ongelooflijk sterk. Wauw!" De wielrenner in kwestie bedankt haar voor alle warme woorden. Ook in de reacties raakt de schaatslegende niet uitgesproken over hem. "Gefeliciteerd Lennard, ongelooflijk. Als oud-schaatser begin je in het wielrennen. Wow, ik ben overweldigd door jouw kracht."

Victoria Stirnemann

Een tijdje was haar dochter Victoria Stirnemann de vriendin van de Nederlandse topschaatser Patrick Roest. Op Instagram deelde de 23-jarige schaatsster in maart van dit jaar een ontroerend bericht ter ere van haar overleden vader.