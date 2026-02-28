Topschaatser Patrick Roest (30) reed in maart 2024 zijn laatste internationale wedstrijd. Daarna kwam er een hoop ellende af op de meervoudig wereldkampioen: een ontsteken verstandskies, een rugblessure, overtraindheid. Zien we de Lekkerkerkse schaatser van Team Reggeborgh ooit nog terug?

Bij de WK allround 2024 werd Roest nog tweede, achter de toenmalige tiener Jordan Stolz. Ook veroverde hij goud bij de WK afstanden 2024 op de 5000 meter.

Lijdensweg van Patrick Roest

In het najaar van 2024 (dus in het seizoen 2024-2025) begon zijn lijdensweg. Net voor het World Cup-kwalificatietoernooi werd bekend dat Roest niet zou deelnemen vanwege problemen met zijn verstandskies. In alle bewijsdrang overtrainde hij zichzelf en liep hij een rugblessure op. De eindconclusie: geen enkel aansprekend resultaat en twee weggegooide seizoenen.

Dit olympisch seizoen probeerde hij het hier en daar nog. Zo plaatste hij zich met grote moeite voor de NK afstanden. Maar hij stapelde flop op flop, bleef ver weg van kwalificatie voor de Winterspelen in Milaan en ontbreekt dit weekend bij de NK allround. Daar wist hij zich simpelweg niet voor te plaatsen.

Robin Derks van Team Reggeborgh

Zijn coach Robin Derks van Team Reggeborgh laat tijdens dat NK in Thialf weten dat Roest het zeker nog niet opgeeft. "Alles wat we kunnen proberen, proberen we. Het traject dat we gestart zijn, kost tijd", tekent Schaatsen.nl op. "We willen het hem niet aandoen om in 6.24 hier rond te rijden. Dat helpt ook niet in zijn herstel tussen zijn oren."

Hij vervolgt: "Over zijn contract hoeft hij zich niet druk te maken. De sponsor blijft hem gewoon steunen. Zolang er een kans is, ook al is het maar één procent, gaat hij er vol voor." We zien Roest dus later dit jaar weer aan de start staan.

Winterspelen

Team Reggeborgh deed het uitstekend bij de Winterspelen. Hoofdtrainer Gerard van Veldeleidde zijn pupillen naar twee keer goud, vier keer zilver en één keer bron. Femke Kok won de olympische 500 meter en Antoinette Rijpma-de Jong de 1000 meter.

