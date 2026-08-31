Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert (46) was al tijdens zijn actieve loopbaan geïnteresseerd in de menselijke geest en alle fascinerende processen die daarin plaatsvinden. Toen hij dit weekend de tv aanknipte, zag hij iets wat hem triggerde. Op zijn socials schrijft hij wat hem precies zo treft.

Tuitert maakt een podcast genaamd Drive, waarin hij mensen van binnen en buiten de sport spreekt over zaken als motivatie, filosofie en mentaliteit. Ook schreef hij enkele boeken over de zogeheten stoïcijnse filosofen; een stroming die mensen oproept om te streven naar waarden als wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid.

Zomergasten

Zondagavond was psychiater Jim van Os te gast in het programma Zomergasten. Daarin mogen de gasten fragmenten uit tv-programma's of films laten zien, om vervolgens te vertellen wat ze boeiend vinden aan het gekozen stuk. Van Os staat bekend om zijn relativerende houding ten opzichte van zijn vakgebied. Hij vindt dat we voorzichtig moeten zijn met het plakken van labels op mensen, zoals 'autistisch' of 'manisch-depressief'.

Tuitert kan zich wel vinden in de opvattingen van Van Os. Op LinkedIn schrijft de olympisch kampioen op de 1500 meter van 2010: "Ik werd vooral geraakt door de compassievolle manier waarop hij naar menselijk lijden kijkt. Met name over het gedeelte dat je iemand anders niet voor gek verklaart of afwijst, maar oprecht onderzoekt waarom iemand bepaald gedrag ontwikkelt en met die oprechte menselijke houding te werk gaat."

Moeder

In deze haastige maatschappij is het voor zorgverleners verleidelijk om snel naar medicijnen te grijpen of direct een labeltje op een persoon te plakken. Dat staat diepgaander begrip in de weg, bepleit Van Os.

Voor Tuitert is dit pijnlijke materie. Hij erkent: "Ook ik deed dat bij mijn depressieve en suïcidale (maar ook intens lieve en krachtige) moeder. Het is onvoorstelbaar voor een ‘normaal’ mens dat vol wil leven, je in te beelden dat je juist niet zou willen leven. Waardoor ik nooit écht luisterde naar haar wens."

Verwerken

Tuitert werd olympisch kampioen in 2010 en dat absolute hoogtepunt maakte zijn moeder nog mee, maar op 15 januari 2012 overleed ze. Begin dit jaar schreef Tuitert op Instagram: "Het verwerken ging, dacht ik, redelijk goed en vrij snel. Het leven ging door; ik functioneerde, trainde, werkte. Maar de echte pijn voelde ik niet. Maar sommige verliezen laten zich niet afronden. De diepe moederliefde is geen hoofdstuk dat sluit, weet ik nu. Het is iets wat blijft samen met het verdriet."