Victoria Stirnemann, de Duitse langebaanschaatsster en ex-vriendin van Patrick Roest, beleefde donderdag een moeilijke dag. In Duitsland was het Vaderdag. Stirnemann verloor haar vader en deelde op Instagram een eerbetoon. 'Ik hoop dat je op een plek bent waar het goed met je gaat', schreef ze in een ontroerend bericht.

Stirnemann heeft haar aanleg voor schaatsen niet van een vreemde. De Duitse wordt gecoacht door haar moeder en voormalig langebaanschaatsster Gunda Niemann. Haar vader, Oliver Stirnemann, overleed in november vorig jaar op 54-jarige leeftij. Een groot gemis voor de 23-jarige schaatsster en haar moeder.

Donderdag was een extra moeilijke dag voor Stirnemann. Het was de eerste vaderdag voor haar zonder vader. Op Instagram deelde ze een ontroerend bericht bij een reeks foto's van haar en haar vader. 'Fijne Vaderdag, papa. Er gaat geen dag voorbij waarop ik je niet mis. Soms voelt het alsof je er nog bent, en dan haalt de werkelijkheid me weer in.'

'Ik voel je nog steeds'

'Ik denk vaak aan jou en aan alles wat je mij hebt meegegeven: je kracht, je lach, de manier waarop je naar mij keek, en dat gevoel dat alles uiteindelijk goed zou komen zolang jij er was', vervolgde Strinemann. 'Soms zou ik je gewoon willen vertellen wat er op dit moment in mijn leven gebeurt, je om raad willen vragen of gewoon willen horen wat jij ervan zou zeggen.'

'En ook al ben je niet meer hier, toch voel ik je nog steeds. In mijn gedachten, in mijn hart, in alles wat je mij hebt geleerd. Ik hoop dat je op een plek bent waar het goed met je gaat, zonder pijn, in vrede. En ik hoop dat je weet hoeveel ik van je hou en hoeveel ik je mis. Mogen we elkaar ooit weer terugzien', aldus de 23-jarige schaatsster.

Relatie met Roest

Stirnemann had een poosje een relatie met Patrick Roest. In de zomer van 2019 postte zij voor het eerst iets over hen op Instagram. Wanneer de relatie is stukgelopen is niet bekend. Roest houdt zijn privéleven zoveel mogelijk privé. Wel is bekend dat Stirnemann daarna een relatie kreeg met bokser Salah Jahel.

