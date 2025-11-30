Het gaat weer wat beter met Jutta Leerdam. De schaatsster werd afgelopen week aangereden door iemand die met zijn telefoon achter het stuur zat, maar gelukkig stond de Nederlandse ook weer snel op het ijs.

Bij het programma RTL Tonight was Erben Wennemars te gast om de afgelopen sportweek door te nemen. Nadat eerst al even kort het vuurwerk en de staking bij Ajax werd aangehaald, gingen ze vervolgens door naar de volgende 'hufter'. "De man die Jutta Leerdam aanreed terwijl ze op de fiets zat. Hij zat achter zijn telefoon."

Gelukkig had Wennemars goed nieuws voor de Nederlands (schaats)fans. "Iedereen maakte zich zorgen, want dit is natuurlijk ook groot nieuws in Nederland. Jutta reed laatst heel goed in Amerika en over twee maanden moet zij Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Milaan."

"Nu was ik toevallig gisteren in Thialf en ik heb haar gisteren zien schaatsen: ze reed fantastisch. Ze zal heus wel ergens last van hebben, maar zoals ze zelf ook al zei: ze is een taaie. Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er alle vertrouwen in."

Op haar eigen sociale media deelde Leerdam dit weekend wat er was gebeurd. Zo liet ze haar verwondingen zien en vertelde ze over de aanrijding. Zo had ze schaafwonden op haar arm en haar kin. Fans, die Leerdam over de hele wereld heeft, reageerden geschokt. 'Geen zorgen. Ik ben nog steeds gezond', stelde Leerdam gelukkig ook.

Olympische spelen

De aanrijding had niet op een slechter moment plaats kunnen vinden. Leerdam maakt zich op voor de Olympische Spelen van 2026 in Milaan. Binnenkort vindt het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaats waarin schaatsers zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Winterspelen. Afgelopen weken werden de eerste World Cups gereden in Salt Lake City en Calgary. Volgende week komen de internationale toppers naar Thialf voor de derde World Cup.

In haar overvolle prijzenkast mist Leerdam nog wel een gouden medaille van de Olympische Spelen. Dat moet over enkele maanden gaan gebeuren in de Italiaanse modestad op haar specialiteit: de 1000 meter. Volgens verschillende berichten zou Leerdam na het toernooi haar schaatsen definitief aan de wilgen hangen. Zelf vertelde ze onlangs aan de NOS die beslissing pas na de Spelen te zullen nemen.