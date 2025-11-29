Topschaatsster Jutta Leerdam is van de weg gereden door een automobilist die op zijn telefoon zat. Dat deelt de Westlandse op TikTok. De schaatsster heeft schaafwonden op haar kin en arm opgelopen door het incident.

Op TikTok deelde Leerdam een video van zichzelf waarop te zien is dat ze schaafwonden op haar kin en arm heeft opgelopen. 'Aan de man die op zijn stomme, kleine telefoon zat, terwijl hij aan het rijden was en mij van de weg heeft gereden', schrijft de topschaatsster bij de video.

@juttaleerdam He came from the other directions and was driving on my side of the road. He is lucky I’m tough tho ✨✨ ♬ original sound - t.vld010

'Hij heeft mazzel'

'Hij kwam uit de andere richting en reed aan mijn kant van de weg', legt Leerdam uit in het onderschrift bij de video. 'Hij heeft mazzel dat ik taai ben.' In de reacties laat de 26-jarige weten dat haar volgers zich geen zorgen hoeven te maken. 'Geen zorgen. Ik ben nog steeds gezond', laat ze weten aan een volger die geschrokken was van het incident.

Olympisch kwalificatietoernooi

Een aanrijding komt natuurlijk nooit gelegen, maar de timing van het incident komt uitermate ongelukkig voor Leerdam. Binnenkort vindt namelijk het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaats waarin schaatsers zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Winterspelen. Afgelopen weken werden de eerste World Cups gereden in Salt Lake City en Calgary. Volgende week komen de internationale toppers naar Thialf voor de derde World Cup.

Leerdam heeft gedurende haar carrière veel prijzen bij elkaar geschaatst, maar het felbegeerde olympisch goud ontbreekt nog altijd in de prijzenkast van de Westlandse. Eind december hoopt Leerdam zich tijdens het OKT te plaatsen voor de Winterspelen in Milaan op de afstand waar ze heer en meester in is: de 1.000 meter. Volgens verschillende berichten zou Leerdam na het toernooi haar schaatsen definitief aan de wilgen hangen. Zelf vertelde ze onlangs aan de NOS die beslissing pas na de Spelen te zullen nemen.

