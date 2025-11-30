Het was dit weekend even schrikken voor Jutta Leerdam. De Nederlandse topschaatsster raakte betrokken bij een ongeluk door een automobilist die niet goed oplette, zo vertelde ze op sociale media. Het bericht levert een stortvloed aan reacties op, onder meer van een wereldberoemde sportvrouw.

De 26-jarige Leerdam werd naar eigen zeggen al fietsend van de weg gereden door een bestuurder die met zijn telefoon bezig was. De specialiste op de 1000 meter hield er de nodige verwondingen aan over, onder meer op haar onderarm en kin. "Hij mag van geluk spreken dat ik een taaie ben", schreef de boze schaatsster op haar sociale media.

Het nieuws van Leerdam leverde de nodige reacties op. Fans waren bezorgd om haar en boos op de bestuurder. Onder al die reacties was er één bekende atlete die wat liet horen: dat was de wereldberoemde Alica Schmidt.

Miljoenen fans

De 27-jarige Duitse atlete is een bekende van Leerdam. De generatiegenote is bijzonder populair, ook vanwege haar uiterlijk en haar gebruik van sociale media. Schmidt staat bekend als de 'mooiste atlete ter wereld' en heeft op Instagram bijvoorbeeld bijna 5,5 miljoen volgers. Ook op TikTok heeft ze er miljoenen. Via dat medium laat ze ook een steunbetuiging aan Leerdam horen. "OMG. Wat een geluk dat het toch goed met je gaat", schrijft ze opgelucht.

Leerdam bleek na haar ongeluk inderdaad geen zachtgekookt ei. Op zaterdag liet ze alweer zien dat ze 'gewoon' aan het trainen was in Thialf. Weliswaar niet op het ijs, maar in de naastgelegen ruimte waar schaatsers oefeningen kunnen doen. Met de fysiek van Leerdam lijkt het dus goed te zitten en dat komt mooi uit, want volgende week mag ze in Heerenveen schitteren tijdens het derde World Cup-weekend.

