Jenning de Boo bekroonde afgelopen weekeinde een fantastisch seizoen met de wereldtitel sprint. De 22-jarige Nederlander versloeg in een rechtstreeks duel zijn aartsrivaal Jordan Stolz. Op zaterdag volgde een huldiging bij FC Groningen, waarna De Boo ook de binnenstad onveilig maakte. "Het is laat geworden...", onthulde hij.

De Boo won op het mondiale sprinttoernooi in Thialf drie van de vier afstanden. Met een recordaantal punten van 134.760 bleef hij topfavoriet Stolz voor. De Boo verscheen maandagavond bij RTL Tonight, waar hij over zijn gewonnen WK sprint en twee zilveren olympische medailles van daarvoor sprak. Daarbij viel het presentator Humberto Tan op dat de Nederlandse topsprinter een schorre stem had.

Daar was een simpele verklaring voor. "Ik ben natuurlijk zaterdag gehuldigd bij FC Groningen. Hele goeie wedstrijd", sprak hij over de 3-1 overwinning tegen Ajax. "Dat was ook wel een gelukje, dat was heel mooi", aldus De Boo. "'s Avonds hebben we hem afgesloten in de binnenstad. Vandaar de stem."

Latertje voor Jenning de Boo na wereldtitel

De grote vraag is dan: hoe viert een wereldkampioen dat? "Ik kan heel politiek correct antwoorden… Maar wij hebben gewoon een feestje gevierd. Ik heb het heel gezellig gehad. Het is laat geworden en er is ook zeker een drankje genuttigd", bekende De Boo. De Groninger was lange tijd niet in het nachtleven van zijn geboortestad geweest.

"Omdat het een olympisch seizoen was, ben ik niet op stap geweest. Dus de laatste keer dat ik in Groningen op stap ben geweest, was een tijdje geleden", verklaarde hij. Sinds de laatste keer is er wel wat aan zijn status veranderd. "Toen liep ik door de stad en wist niemand wie ik was. Nu riep iedereen mijn naam. Mensen herkennen je opeens en dat is wel een gekke gewaarwording."

Strijd met Joy Beune

Voor De Boo zit het lange seizoen er nog niet helemaal op. Woensdag rijdt hij bij de Zilveren Bal tegen Joy Beune, de vriendin van zijn teamgenoot Kjeld Nuis. Wat ooit begon als grap, is nu een serieuze uitdaging geworden. "Ik ga mijn allereerste 3 kilometer óóit rijden. Ik heb met een hele grote mond in een goede bui tegen Kjeld gezegd: 'Ik denk dat ik jouw vriendin kan pakken op de 3 kilometer'. Ik hoop dat het een spannende strijd wordt."